Некоторые социальные выплаты могут увеличиться: в правительстве анонсировали изменения

Правительство Украины поддерживает идею увеличения помощи семьям, в которых есть дети с инвалидностью. В частности, размер минимальных выплат планируется существенно повысить.

Как могут измениться выплаты для людей с инвалидностью

Дело в том, что такие дети нуждаются в постоянном уходе, подчеркнула заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец в прямом эфире телемарафона "Единые новости".

Еще 29 июля Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении законопроект № 14191. В законопроекте предлагается ввести новую базовую величину.

Она должна быть привязана к сумме не менее четырех тысяч гривен. К тому же эта величина не может быть меньше расчетной величины.

Согласно информации, законопроект предусматривает следующие изменения:

государственная социальная помощь на одного ребенка с инвалидностью составит не менее 8 тысяч гривен;

если ребенок нуждается в уходе, то будет предусмотрена дополнительная надбавка на уход в том же размере;

для детей с инвалидностью подгруппы А надбавку на уход будут выплачивать родителям или законным представителям независимо от того, что указано в заключении.

Следует добавить, что закон касается и взрослых лиц, имеющих инвалидность с детства. Выплаты для них также увеличатся:

первая группа – не менее 8 тысяч гривен;

вторая группа – не менее 4 тысяч гривен;

третья группа – не менее 3 тысяч гривен.

Кроме того, для лиц первой группы будет установлена надбавка на уход.

Более того, подгруппа А будет получать не менее 8 тысяч гривен. То есть в сумме выплата составит не менее 16 тысяч гривен.

Подгруппе Б предусмотрена надбавка в размере не менее 4 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма составит не менее 12 тысяч гривен.

Напомним, что законопроект меняет подход к поддержке людей с инвалидностью. Сейчас предлагается система, которая сочетает финансовую помощь с социальными услугами.

В частности, осенью пенсии для людей с инвалидностью не вырастут. Они могут увеличиться только за счет индивидуальных надбавок.