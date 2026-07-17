Почему следует разрешить родителям детей с инвалидностью увольняться со службы

В законодательстве о правах родителей детей с инвалидностью возникла коллизия. Если отец или мать успели оформить отсрочку до мобилизации, то они могут оставаться дома. В то же время те, кто уже служит, не имеют права на увольнение, чтобы помогать другому родителю воспитывать ребенка. Их права предлагают приравнять, ведь потребности таких семей одинаковы. Об этом шла речь на публичной экспертной встрече по законопроекту №15057, передает 24 Канал.

Бывают ситуации, когда родители узнают о диагнозе своих детей уже после того, как поступили на военную службу. Другие же пошли добровольно, но на данный момент не могут оставлять семью без своей помощи. Таких проблем много, но семей, где ребенок имеет инвалидность, а отец служит, на самом деле крайне мало. Поэтому доводы Минобороны о том, что этот законопроект негативно повлиял бы на обороноспособность, эксперты считают необоснованными.

Виктория Базелюк, представительница Украинского центра защиты прав человека, сообщила, что эксперты опубликовали разъяснения относительно оснований для увольнения военнослужащих со службы. Они отмечают, что проблема отказов в увольнении для ухода за ребенком носит системный характер. И она требует решения на законодательном уровне.

Именно поэтому Украинский центр защиты прав человека обратился к председателю Верховной Рады Украины с призывом обеспечить как можно более быстрое рассмотрение законопроекта № 15057.

В обращении мы подчеркнули, что его принятие необходимо не только для восстановления справедливости в отношении защитников, но прежде всего для обеспечения прав детей с инвалидностью и выполнения международных обязательств Украины,

– сообщила Виктория.

Представительница УЦЗПЛ на встрече зачитала письмо от военнослужащей, которая переживает за судьбу своего ребенка с инвалидностью.

По словам женщины, часть не позволяет ей уволиться, поскольку у ребенка есть отец. Военнослужащая давно разведена с ним, и ребенок фактически остался без родительской опеки. Сейчас мать оплачивает услуги няни и не имеет возможности обеспечить ребенку необходимую реабилитацию.

Другой случай, о котором рассказала эксперт, касается отца-военного, у которого родился второй ребенок с серьезными проблемами со здоровьем. Мать воспитывает их сама, а отец все же не имеет права на увольнение, чтобы помочь семье.

Таких историй много, но государство не планирует менять законодательство, чтобы защитить интересы таких детей.

Именно в этих историях заключается проблема законодательства и его пробелов. Депутатам необходимо безотлагательно проголосовать за законопроект №15057… Создается впечатление, что в настоящее время государство оценивает положение ребенка исключительно по формальным критериям. Если юридически существует второй из родителей, значит, вопрос решен. Но ребенок – это не запись в государственном реестре. Ребенок не живет в статье закона, ребенок живет в реальной жизни, особенно ребенок с инвалидностью,

– говорит Виктория Базелюк.

То есть здравый смысл подсказывает, почему ребенку с инвалидностью нужно не формальное существование родителей, а их реальное присутствие. Ребенок нуждается в лечении, постоянной реабилитации, сопровождении к врачам, специальном обучении, психологической поддержке. Успехи ребенка в большинстве случаев зависят от участия обоих родителей в его жизни.

Как рассказала представительница Центра, международное право уже давно отошло от формального подхода. Статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка закрепляет один из важнейших принципов международного права – наилучшие интересы ребенка. То есть важно не то, что написано в документе, а то, что будет лучше для самого несовершеннолетнего.

Эксперты отмечают, что в то время, когда все говорят о необходимости поддержки семей военных и защиты детей, государство не может изменить закон, чтобы улучшить жизнь малышей, которым и так тяжело. И это при том, что отец, не служащий в армии, имеет право на отсрочку.

В Центре защиты прав человека убеждены, что такая позиция не соответствует Конституции, международным стандартам, а также принципу гуманности. Представительница подытожила: законопроект №15057 исправляет ошибку. Он возвращает государственную политику в отношении ребенка, а не формальную юридическую конструкцию.

Что еще говорят эксперты о законопроекте о возможности освобождения от службы родителей детей с инвалидностью

Выступавшие на встрече также объяснили, почему законопроект важен.

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, законопроект № 15057 не создает новых прав, а устраняет несогласованность.

Такого же мнения придерживается Николай Комаровский, член ОО "Харьковская правозащитная группа". Он говорит, что изменения направлены на устранение несогласованности между двумя законами и возвращение признанного юридического значения специальному правовому статусу ребенка с инвалидностью.

Врачи заявили, что пребывание обоих родителей вместе с ребенком позволяет ему правильно развиваться и получать стабильную реабилитацию.

Директор Центра комплексной реабилитации для детей и молодежи с инвалидностью Оболонского района Киева подытожила, что участие обоих родителей или наличие надежной системы поддержки является важным фактором стабильного развития ребенка.

Врач-психиатр, магистр специальной педагогики, соучредительница ОО "Отличные рядом" Оксана Сантай убеждена, что законопроект также важен с точки зрения профилактики тяжелых психических кризисов в семьях и защиты наилучших интересов ребенка.

То есть все эксперты видят в этой инициативе лишь защиту детей и семей, нуждающихся в поддержке. Именно об этом авторы проекта будут говорить коллегам в Раде.

Проблема возникла давно

Изменения в законодательстве Украины в 2024 году затруднили возможность освобождения от военной службы для родителей детей с инвалидностью, если есть другие родственники, способные воспитывать ребенка. Инициативная группа матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, пытается добиться изменений в законодательстве, подчеркивая, что поддержка таких семей важна как для детей, так и для общества.

Законопроект не могут принять, в частности, из-за позиции Министерства обороны. В ведомстве заявляют, что нельзя допускать, чтобы родители детей с инвалидностью покидали военную службу. По мнению чиновников, это приведет к оттоку значительного числа военнослужащих.