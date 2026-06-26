Юристы обращают внимание на то, что родители детей с инвалидностью не могут уволиться из армии

Ранее мужчины, являющиеся отцами несовершеннолетних детей с инвалидностью, имели право как получить отсрочку по этому основанию, так и уволиться с военной службы для ухода за ребенком. Однако адвокат Дарья Тарасенко в комментарии 24 Каналу рассказала, что с 18 мая 2024 года в закон были внесены изменения, и право на отсрочку осталось, но право на увольнение с военной службы фактически было отменено.

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По словам эксперта, норма об увольнении несколько изменилась, и теперь в законе говорится, что родители-военнослужащие "особенных детей" имеют право уволиться при условии, что у них есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью и нет других лиц, обязанных воспитывать такого ребенка.

То есть, если у ребенка есть мать, то отец все же должен служить. Но при этом, по словам адвоката, законодатель не учитывает состояние здоровья такой матери, ее физические возможности, наличие других детей (даже здоровых). У многих семей в таких случаях наступает лишь отчаяние из-за абсурдности ситуации.

Дарья Тарасенко Адвокат На сегодняшний день существует законопроект, призванный "открутить" всё назад и вернуть родителям несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью право уволиться. Но по информации, полученной нами от автора законопроекта, всё это блокирует Министерство обороны.

В ведомстве отвечают единодушно: нельзя вернуть родителям детей с инвалидностью возможность уходить с военной службы, так как это негативно повлияет на обороноспособность государства и приведет к оттоку значительного числа военнослужащих.

Однако Дарья Тарасенко отметила, что никаких конкретных цифр о том, сколько военных в таком случае уйдет со службы, в Минобороны не называют, а потому есть подозрение, что вообще никто не проводит таких расчетов. Вероятно, количество военных, у которых есть дети с инвалидностью, на самом деле невелико.

Те, кто хотел, те, собственно, и оформили отсрочку. К 2024 году все успели уволиться. И на сегодняшний день родители, у которых есть ребенок с инвалидностью и которые сейчас находятся на военной службе, это либо те, кто добровольно пошли служить и считали, что всегда могут вернуться, потому что у них есть право на увольнение, либо те, у кого инвалидность у ребенка установили уже тогда, когда они были военнослужащими,

– уточнила эксперт.

Поэтому, учитывая это, увольнение из армии родителей детей с инвалидностью не должно привести к каким-либо катастрофическим изменениям в численности военнослужащих. Но дома их помощь действительно нужна, поэтому право таких воинов стоит защищать.

Как рассказала Дарья Тарасенко, матери семей, в которых есть дети с инвалидностью, объединились в инициативную группу и пытаются добиться необходимых изменений, привлекая к этому правительство, депутатов и комитет Верховной Рады. Они также хотят, чтобы общество тоже говорило о важности этих изменений. Так появится хотя бы какая-то надежда на поддержку и возможное внесение этих изменений в закон.

Нередки случаи, когда родители детей с инвалидностью нужнее дома, чем в армии

Инициативную группу возглавляет Валерия Калинич. Она рассказала нашей редакции о том, что в Украине действительно много матерей, которые физически не могут воспитывать детей с инвалидностью без мужа. А вернуть его со службы представляется нереальной задачей.

По словам Валерии, норма о том, что не все родители детей с инвалидностью могут уволиться, явно является дискриминацией и нарушением прав наиболее уязвимой категории населения. Для поддержки законопроекта №15057, который призван устранить это неравенство между гражданскими лицами и военнослужащими, нужна максимальная огласка, чтобы власть их услышала и помогла восстановить справедливость.

На самом деле мужчин, у которых есть ребенок с инвалидностью, в ВСУ очень мало, ведь у большинства таких родителей есть отсрочка. Поэтому мы убеждены, что их увольнение существенно не повлияет на обороноспособность страны, тогда как для наших детей — это вопрос выживания,

– говорят члены инициативной группы.

Они также рассказали о матерях, которые сталкиваются с проблемами при воспитании ребенка с инвалидностью без мужа и требуют, чтобы государство разрешило увольнение таких военнослужащих.

Так, Алена Гузенко воспитывает двоих детей, а её муж воюет на фронте с 2022 года. Их 6-летний ребёнок страдает аутизмом подгруппы А, серьёзными множественными нарушениями и нуждается в круглосуточном уходе. Старшая дочь из-за необходимости помогать матери не может учиться и вести беззаботное детство. В результате страдает психика обоих детей: младший ребенок не может полноценно развиваться, а старшая лишена детства, становится замкнутой и теряет успеваемость в школе.

Другая мама — Оксана Винер-Горбенко — тоже имеет двоих детей. Старший сын имеет инвалидность из-за аутизма подгруппы А и страдает другими хроническими заболеваниями. Мужа Оксаны принудительно мобилизовали сотрудники Тернопольского ТЦК, даже после подачи документов на отсрочку. Теперь он не может уволиться.

Таким образом, лишив родителей детей с инвалидностью права на освобождение от военной службы, государство по сути создало для них правовую ловушку, ведь в случае незаконной мобилизации они становятся заложниками обстоятельств. Это само по себе является нарушением прав человека и человеческого достоинства,

– комментирует Оксана Винер-Горбенко.

При этом сын женщины не может обслуживать себя самостоятельно, у самой женщины проблемы со здоровьем, а других родственников, которые могли бы помочь семье, нет. Более того, сын уже забывает отца и не может нормально развиваться.

У Юлии Пилипенко сразу двое детей 5 и 7 лет имеют инвалидность также из-за аутизма группы А. Ранее их отец уже воевал в АТО и вернулся в армию в 2023 году. Мужчина уже трижды был ранен, а ВЛК признала его ограниченно годным.

Сама Юлия имеет много личных диагнозов, однако у нее даже нет возможности пройти полноценное обследование и лечение, поскольку она постоянно занята детьми. Их нужно водить на реабилитацию, занятия и лечение.

Юлия подняла новую волну борьбы за необходимый им законопроект, – говорит Валерия Калинич. В своё время женщина даже объявила голодовку с требованием поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Поэтому отец дома — это не формальность, а в некоторых случаях — полная необходимость для полноценной жизни детей и значительной помощи матерям.