Як можуть змінитися виплати для осіб з інвалідністю

Річ у тім, що такі діти потребують постійного догляду, про що наголосила заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець в прямому етері телемарафону "Єдині новини".

Ще 29 липня Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні законопроєкт номер 14191. У законопроєкті пропонують запровадити нову базову величину.

Вона має бути прив'язана до суми не менше чотирьох тисяч гривень. Водночас ця величина не може бути меншою за розрахункову величину.

Згідно з інформацією, такі оновлення передбачає законопроєкт:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

державна соціальна допомога на одну дитину з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень;

якщо дитина потребує догляду, то буде передбачена додаткова надбавка на догляд у такому ж розмірі;

для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавку на догляд виплачуватимуть батькам чи законним представникам незалежно від того, що вказано у висновку.

Слід додати, що закон стосується й дорослих осіб, які мають інвалідність з дитинства. Виплати для них також зростуть:

перша група – не менше 8 тисяч гривень;

друга група – щонайменше 4 тисячі гривень;

третя група – не менше 3 тисяч гривень.

Крім того, для осіб першої групи встановлять надбавку на догляд.

Ба більше, підгрупі А отримуватиме не менше 8 тисяч гривень. Тобто разом виплата складе не менше 16 тисяч гривень.

Підгрупі Б передбачено не менше 4 тисяч гривень надбавки. Тоді як загальна сума становитиме не менше 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, що законопроєкт змінює підхід до підтримки осіб з інвалідністю. Наразі пропонується система, яка поєднує фінансову допомогу із соціальними послугами.

Зокрема, восени пенсії для осіб з інвалідністю не зростуть. Вони можуть збільшитися лише внаслідок індивідуальних надбавок.