Внедрение электронных социальных карт: как украинцы теперь будут получать социальную помощь

Начался тестовый период введения электронных социальных карт. Эта система должна реформировать сферу социальной политики и улучшить коммуникацию между службой и гражданами.

Карты для социальной помощи

В Украине решили ввести специальные электронные карты для регуляции социальной помощи. Инновации пройдут тестирование в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. О том, как будет работать этот механизм, рассказала министр Оксана Жолнович, сообщает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Теперь появляется электронная персональная карточка человека с его социальной историей, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. Тот, кто получает социальные услуги, также имеет доступ к этой карте, к перечню всех запланированных действий и вместе с социальным работником движется к решению сложной ситуации.

Жолнович объяснила, что эта система должна упростить работу социальных работников. По идее каждый гражданин Украины получит свою характеристику, которая поможет государственным механизмам оказывать помощь эффективно.

Также в вебпортале Минсоцполитики будет возможность выбрать категорию потребностей в индивидуальном порядке. В электронном кабинете появится функция, благодаря которой, можно подать заявление и ознакомиться с решением соответствующих органов.

По словам министерши, таким образом, упростится коммуникация между кризисным менеджером и гражданином. Переход на электронную картотеку сделает весь процесс оказания помощи более прозрачным и простым.