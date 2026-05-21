Лица с инвалидностью имеют право на государственную помощь: о какой приложении выплату знают не все

Люди с инвалидностью в Украине могут оформить государственную помощь, однако для этого необходимо пройти определенную процедуру и подготовить пакет документов. Вместе с этим, порядок назначения выплат зависит от группы инвалидности и типа помощи.

Есть ли помощь по инвалидности от государства?

В Украине лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью имеют право на государственную социальную помощь. Для ее назначения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП, территориального органа Пенсионного фонда или подать заявление онлайн через портал "Дія".

Интересно Какая будет пенсия, если имеешь зарплату 24 тысячи гривен

Подать документы можно несколькими способами: лично, через законного представителя или даже по почте заказным письмом. Такой подход позволяет оформить помощь людям, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить государственные учреждения.

Кто именно имеет право на помощь

Право на государственную поддержку имеют:

лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью до 18 лет;

отдельные категории иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

люди, которых признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.

Также право на оформление документов имеют опекуны, попечители или законные представители человека с инвалидностью. В таком случае необходимо дополнительно подтвердить свои полномочия соответствующими документами.

Какие документы необходимы для получения помощи?

Для оформления помощи нужно подать заявление установленного образца и документы, подтверждающие личность и право на выплаты, объясняет Пенсионный фонд. В зависимости от ситуации могут понадобиться:

паспорт или свидетельство о рождении;

идентификационный код;

справки об обучении;

медицинские заключения;

документы об опеке или попечительстве.

Для отдельных категорий предусмотрены дополнительные документы. Например, если человек нуждается в постоянном постороннем уходе, необходимо заключение врачебно-консультативной комиссии.

Важно! Для оформления надбавки на уход могут требоваться документы, которые подтверждают семейный статус или факт осуществления ухода.

Почему часть справок больше не нужно подавать?

В Пенсионном фонде объясняют, что часть документов может не подаваться отдельно, если информация уже содержится в государственных реестрах. В таком случае данные подтягиваются автоматически через электронное взаимодействие между системами.

Фактически государство постепенно переводит систему социальных выплат в цифровой формат, чтобы сократить количество бумажных справок и упростить процедуру оформления помощи.

Как быстро принимают решение о помощи?

После подачи заявления органы соцзащиты или Пенсионный фонд должны принять решение в течение 10 календарных дней. По результатам человеку или назначают государственную помощь, или предоставляют официальный отказ.

Получить ответ можно лично или через законного представителя. При этом сама услуга оформления помощи является бесплатной.

Почему следует интересоваться актуальными доплатами от государства?

Для многих семей государственная помощь является не только формальной социальной выплатой, а одним из ключевых источников финансовой поддержки. Особенно это касается семей, где человек с инвалидностью нуждается в постоянном уходе, лечения или реабилитации.

Именно поэтому эксперты советуют внимательно проверять перечень доступных выплат и надбавок, ведь в отдельных случаях семьи могут претендовать не только на базовую помощь, но и на дополнительные компенсации, связанные с уходом или домашним содержанием ребенка с инвалидностью.

А какой актуальный размер пенсии по инвалидности?