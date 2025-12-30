Инвесторы поверили: гособлигации Украины отреагировали на встречу Зеленского с Трампом

Государственные облигации Украины в понедельник, 29 декабря, подорожали после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Стоимость большинства ценных бумаг прибавила 1 цент на 1 доллар.

Почему облигации Украины выросли?

Инвесторы увидели определенные позитивные сигналы в переговорах президентов относительно возможного завершения войны России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Поэтому некоторые государственные облигации выросли до самого высокого уровня со времени реструктуризации государственного долга на 20 миллиардов долларов в прошлом году.

Хотя надежды на мир неоднократно разрушались в течение прошлого года, динамика украинских облигаций сигнализирует о новой волне оптимизма среди инвесторов о возможности перемирия,

– пишет издание.

Этот оптимизм привел к тому, что одни из самых ликвидных бумаг с погашением в 2034 и 2035 годах под 4,5% годовых поднялись в стоимости до уровней начала февраля 2025 года. Тогда цены резко упали после известной ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

В течение последних недель украинские долговые бумаги также поддержали планы Международного валютного фонда по новой программе финансирования на следующие четыре года в размере 8,2 миллиарда долларов.

Также гособлигации положительно отреагировали на кредит ЕС в сумме 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Напомним, его европейские лидеры приняли на саммите ЕС в середине декабря, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Важно! В то же время не все украинские гособлигации смогли вернуться к уровням начала февраля. В частности, ценные бумаги, привязаны к росту ВВП страны в понедельник торговались около 57 центов за доллар против почти 70 центов в феврале.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

В выходные Зеленский и Трамп встретились в клубе Мар-а-Лаго, который находится в американском Майами, штат Флорида. Три часа президенты за закрытыми дверями обсуждали достижение мира в Украине.

После на пресс-конференции Трамп назвал переговоры с Зеленским очень хорошими и содержательными.

Мы приблизились (к мирному соглашению – 24 Канал) очень сильно, хотя многие говорили, что это невозможно... Мы достигли большой детализации,

– отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, США с Украиной согласовали 95% вопросов, остались 1 – 2 пункта, которые нужно обсудить.

Стоит знать! Вместе с тем Трамп отметил, что решить территориальные вопросы пока так и не удалось.

Как облигации реагируют на политические события?