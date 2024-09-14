Рост замедлится: прогноз относительно ВВП на 2025 год
14 сентября 2024, 17:26Читати новину українською
Кабинет Министров одобрил проект госбюджета на 2025 год. Ожидается, что ВВП вырастет на 2,7%.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете на 2025 год. Какой размер ВВП прогнозируют, передает 24 Канал.
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Размер ВВП 2025 год
Согласно пояснительной записке, по итогам 2025 года прогнозируется продолжение постепенного восстановления экономики, – рост реального ВВП на уровне 2,7%.
Так, ожидается, что увеличение валового внутреннего продукта в номинальном эквиваленте составит 8 466,3 миллиарда гривен.
Основные прогнозные макропоказатели:
Обратите внимание! Ожидается, что по итогам 2024 года ВВП вырастет на 3,5%. В частности, составит 7 484,7 миллиарда гривен.
Что будет с импортом и экспортом в 2025 году
- Экспорт товаров и услуг прогнозируется на уровне 57,2 миллиарда долларов США, а его рост на уровне 7% (год к году).
- Ожидается сдержанный рост импорта товаров и услуг на уровне 3,7% (год к году) – до 97,9 миллиарда долларов США.