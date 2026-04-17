Украина договорилась с кредиторами – выплату госдолга отсрочили

Украина и группа ее официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу.

Что известно о государственном долге?

Его обслуживание и погашение перенесли до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказали в Министерстве финансов Украины.

Документ подписал глава ведомства Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых:

Канада и США;

Великобритания;

Франция, Германия, Италия и Нидерланды;

а также Япония и Южная Корея.

Меморандум продолжает предыдущие договоренности и является важным элементом международной финансовой поддержки Украины.

Речь идет об отсрочке платежей, подлежащих уплате в период с февраля 2026 года. Их будут осуществлять равными полугодовыми частями в течение 2035 – 2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.

Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение является критически важным для Украины, ведь позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет,

– отметил Марченко.

Это возможность направить ресурсы на первоочередные нужды – финансирование обороны, социальной сферы, восстановления экономики.

Напомним, ранее МВФ предупреждал о критических последствиях роста госдолга. Если не принять меры, уже в 2027 году он может достичь 137% ВВП, тогда как безопасный уровень для экономики оценивается примерно в 68%.

