Украина договорилась с кредиторами – выплату госдолга отсрочили
- Украина подписала Меморандум с официальными кредиторами об отсрочке выплат государственного долга.
- Это снизит нагрузку на бюджет и позволит направить ресурсы на финансирование обороны, социальной сферы и тому подобное.
Украина и группа ее официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу.
Что известно о государственном долге?
Его обслуживание и погашение перенесли до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказали в Министерстве финансов Украины.
Документ подписал глава ведомства Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых:
- Канада и США;
- Великобритания;
- Франция, Германия, Италия и Нидерланды;
- а также Япония и Южная Корея.
Меморандум продолжает предыдущие договоренности и является важным элементом международной финансовой поддержки Украины.
Речь идет об отсрочке платежей, подлежащих уплате в период с февраля 2026 года. Их будут осуществлять равными полугодовыми частями в течение 2035 – 2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.
Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение является критически важным для Украины, ведь позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет,
– отметил Марченко.
Это возможность направить ресурсы на первоочередные нужды – финансирование обороны, социальной сферы, восстановления экономики.
Напомним, ранее МВФ предупреждал о критических последствиях роста госдолга. Если не принять меры, уже в 2027 году он может достичь 137% ВВП, тогда как безопасный уровень для экономики оценивается примерно в 68%.
Какую помощь скоро получит Украина?
Украина может получить 45 миллиардов евро уже до конца 2026 года – это половина большого кредита от Евросоюза, который придется возвращать только после получения от России репараций за войну.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте дополнительно пообещал военную помощь на 60 миллиардов долларов, в частности ПВО, дроны и дальнобойные боеприпасы.
Также Механизм расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов подготовили в МВФ, но для всех траншей Украине необходимо выполнить определенные условия, например повысить налоги.