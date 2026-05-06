План на 10 миллиардов: одна страна создаст гигантский запас топлива из-за кризиса

Война в Иране привела к дефициту поставок топлива, что особенно ударило по Австралии. Теперь правительство страны готовит антикризисный пакет мер, чтобы усилить топливную и продовольственную безопасность.

Какой резерв планирует создать Австралия?

Об этом в среду, 6 мая, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, пишет Bloomberg.

Смотрите также Минус 12 тысяч рейсов и 2 миллиона мест: как война в Иране бьет по мировым авиакомпаниям

Правительство потратит 10 миллиардов австралийских долларов (примерно 7,22 миллиарда долларов США), чтобы увеличить национальные запасы топлива и создать постоянный государственный резерв.

Наземный резерв горючего должен достичь объема около 1 миллиарда литров.

Это направлено на то, чтобы австралийцы имели больше уверенности в защите нашего энергетического суверенитета не только во время этого кризиса, но и в будущем,

– заявил Албаниз.

По его словам, эти меры должны гарантировать, что Австралия будет хранить не менее 50 дней запасов авиационного и дизельного топлива на своей территории.

Также правительство увеличит на 10 дней минимальные требования к топливным компаниям по хранению запасов топлива – с 30 до 40 дней запасов. На это предусматривают 34,7 миллиона австралийских долларов.

Еще 7,5 миллиарда австралийских долларов направят на поддержку поставок и хранения топлива и удобрений. Финансовую поддержку окажут через кредиты, гарантии, страхование, частичное инвестирование и ценовую поддержку.

Важно! По словам премьера, также существует "серьезное предложение" по строительству дополнительного нефтеперерабатывающего завода при поддержке федеральной и местной власти. Сейчас в Австралии работают только два НПЗ, но один из них в прошлом месяце пострадал из-за взрыва.

Почему Австралия создает государственный резерв?

Австралия остается крупным производителем и экспортером энергии, но при этом импортирует около 80% топлива, пишет Reuters.

Сейчас топливные резервы страны составляют всего до 30 дней и являются одними из самых низких среди развитых государств мира. Из-за этого страна оказалась особенно уязвимой после того, как война с Ираном нарушила мировые поставки нефти. Это привело к дефициту топлива и росту цен.

К тому же как рассказал министр энергетики Крис Боуэн, до сих пор Австралия была одной из немногих членов Международного энергетического агентства, которая не имела собственного государственного топливного резерва.

Теперь у нас будет государственный резерв топлива объемом около миллиарда литров, который дополнит минимальные запасы, что обязан содержать частный сектор. Это большое и правильное изменение в подходе нашей страны,

– подчеркнул Боуэн.

Национальная ассоциация автомобилистов и дорожного транспорта Австралии положительно отнеслась к плану правительства. Ее представитель Питер Хури заявил, что так правительство будет иметь прямой контроль над мощностями хранения, и это вполне логичный шаг, учитывая, насколько это важно для безопасности страны.

Сегодня, после сильнейшего нефтяного шока в мире, Австралия значительно продвинулась к защите своих будущих потребностей в топливе и энергии,

– добавил Хури.

Хотя некоторые аналитики ставят под сомнение практическую реализацию этого плана, считая, что правительство не должно быть непосредственным участником топливного рынка.

Важно! Сейчас ситуация на мировом рынке нефти и топлива остается нестабильной из-за войны в Иране и рисков для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Как пояснил в комментарии 24 Каналу директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, сегодня на рынке никто не знает, что будет завтра, "в буквальном смысле".

Насколько серьезен топливный кризис в Австралии?

Ранее перебои с поставками топлива, вызванные войной в Иране, вызвали серьезное беспокойство в Австралии. На фоне страхов относительно возможного дефицита водители в отдельных регионах начали массово скупать топливо, что только усилило напряжение на рынке. Поэтому премьер-министр обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике, не создавать искусственный ажиотаж на АЗС и чаще пользоваться общественным транспортом.

В конце марта из-за последствий блокады Ормузского пролива сразу два австралийских штата решили временно отменить оплату за проезд в общественном транспорте. В штате Виктория бесплатный проезд ввели на один месяц, тогда как в Тасмании льготный режим будет действовать до июля.

Кроме того, правительство Австралии объявило о программе поддержки бизнеса на сумму до 693 миллионов долларов. Средства будут предоставлять в формате льготных беспроцентных кредитов, чтобы уменьшить последствия топливного кризиса для экономики. Финансирование смогут получить критически важные предприятия, транспортные компании и производители удобрений.