Какую пенсию получают лица с инвалидностью III группы

Выплаты по инвалидности зависят от группы, полученной лицом. Экспертизу проводит специальная комиссия, подтверждающая диагноз и утверждающая время последующей проверки гражданина.

Какие выплаты получают лица с инвалидностью III группы

Если гражданин приобрел III группу инвалидности, его выплаты составляют 50% от пенсии по возрасту. Важным условием получения средств является наличие страхового стажа от 1 до 14 лет.

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Льготная пенсия определяется согласно сегодняшним данным. То есть ПФУ начисляет возрастную выплату, даже если гражданин не достиг соответствующего возраста.

От того, трудоустроен ли человек, также зависит сумма пенсии. Если гражданин безработный, он имеет 2 100 гривен, работает – 2 093 гривны.

Согласно действующему законодательству, если мужчина получил 30 лет стажа, женщина – 35 лет, их пенсия по инвалидности не может быть менее 2 200 гривен.

Лица, которым назначена инвалидность с детства, имеют 60% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, при условии, что они достигли совершеннолетия. 70% получают дети (до 18 лет).

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы: