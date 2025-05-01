Какие гривневые депозиты принесут значительный доход сейчас

В течение первой декады мая ситуация в сегменте гривневых депозитов останется вполне прогнозируемой. С одной стороны, у части комбанков продлится период "подтягивания" ставок по гривневым вкладам к "трендовым", установленным крупнейшими банками Украины. В среднем на 1 – 1,5 процентных пункта. выше показателей января-февраля.

Что происходит в секторе депозитов

В то же время банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что на фоне ситуативного "проседания" курса доллара гривневые депозиты будут иметь более выигрышное положение для тех граждан, кто стремится как минимум проиндексировать на уровень инфляции собственные сбережения.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Согласно озвученным планам Нацбанка, коррекция учетной ставки, как и других монетарных инструментов (к примеру, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам) ближайшие месяцы маловероятна. То есть, как мы и предполагали, начиная с апреля в сегменте гривневых депозитов продолжается период самых высоких ставок.

Замотаев говорит, что в случае, если экономические прогнозы об уменьшении инфляционного давления оправдаются, то вполне возможно, что уже летом мы увидим обратную коррекцию монетарных инструментов. А это станет сигналом для потенциальных вкладчиков об окончании периода высоких ставок.

На мой взгляд, в период мировых экономических "штормов", вызванных "эксцентрикой" Дональда Трампа, не стоит соблазняться ситуативным изменением привлекательности тех или иных инструментов сбережения, а больше учитывать собственные цели и задачи,

– подчеркнул Замотаев.

Как говорит банкир, все может измениться в течение считанных часов.

Какую сейчас прибыль приносят депозиты

Средние ставки останутся без изменений:

ультракороткие депозиты сроком 3 – 6 месяцев будут иметь доходность – 13 – 13,5% годовых;

сроком 6 – 9 месяцев – средняя доходность составит 14 – 14,5% годовых;

от 9 до 12 месяцев – 13 – 13,5% годовых;

от 1 года – 13 – 13,5% годовых;

Стоит отметить, что и в дальнейшем будут действовать бонусные программы, которые позволяют потенциальному вкладчику на "старте" получить дополнительные 0,5 – 1,5 процентных пунктов к базовым ставкам. То есть, максимальные ставки могут достичь 17% годовых.

Через тектонические мировые экономические изменения, мы не исключаем, что в Украине в ближайшее время ставки по валютным вкладам будут сокращаться (ожидается снижение в пределах 0,3 процентных пункта до 0.8 – 1% годовых в долларах и до 0,5 – 0.8% годовых в евро),

– сказал Замотаев.

Банкир говорит, что золото и наличный евро на пике своей стоимости, однако это не означает, что стоит скупать евро или слитки. Ведь штормы со временем утихнут. То есть, курс евро, как и стоимость золота несколько спадут.

Например, изменения будут ощутимы в случае нормализации торговых отношений США и ЕС. Тогда курс евро относительно доллара может снизиться до привычных ориентиров: 1 евро = 0,90 – 0,95 доллара.

Обратите внимание! По словам Замотаева, гривневые вклады, особенно, если речь идет о суммах в пределах 100 тысяч гривен, могут стать хорошей альтернативой во время мировых экономических "обострений".