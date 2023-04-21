Ставки на депозиты в Украине: будут ли повышать их банки
Государство пытается сделать так, чтобы гривневые депозиты стали более привлекательными. Нацбанк Украины ввел трехмесячный депозит под ставку 25%, когда произошел последний пересмотр учетной ставки.
Будут ли банки поднимать ставки
Обратите внимание, что, кроме депозитов, под ставку 25% НБУ снизил еще и ставки по депозитным сертификатам овернайт до 20%.
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Как рассказал 24 Каналу Юрий Гелетий, заместитель главы Национального банка Украины, сейчас ставки по гривневым депозитам и дальше растут.
По предварительным данным, в марте средневзвешенная ставка по срочным депозитам домохозяйств выросла на 0,5 процентных пункта – до около 13%, а корпоративного сектора на 1,3 процентных пункта – до 13,6%.
По словам Гелетия, ожидается, что рост доли срочных депозитов продолжится. Все из-за более активной процентной и маркетинговой политики банков.
Какая главная задача НБУ
Ликвидность в банковской системе растет и будет расти. Это зависит от того, какой будет мера финансирования правительством бюджетных расходов.
Наша задача сейчас создать предпосылки, чтобы при росте ликвидности доля срочных средств в банковской системе также увеличивалась и средства не оседали на текущих счетах. Если мы реализуем эту задачу, это поможет минимизировать риски для валютного рынка и создаст необходимые предпосылки для безболезненного снятия валютных ограничений,
– говорит собеседник.
Например, возьмем новые трехмесячные депозитные сертификаты. На прошлой неделе состоялся первый тендер, где был привлечен 51 миллиард гривен. Благодаря уровню эффективности такого инструмента можно узнать о динамике ставок и объеме гривневых депозитов населения.
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По словам замглавы НБУ, в ближайшей перспективе, реакция рынка на последние изменения будет прорабатываться. Согласно этому, обратят внимание на изменения в срочной структуре фондирования банков, на прогноз ликвидности и ситуацию на валютном рынке.