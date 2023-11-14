Снижение спроса на валютные кредиты: почему украинцы выбирают гривну

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинцы начали выбирать кредиты в национальной валюте. У НБУ полагают, что это хороший знак.

Почему украинцы выбирают гривневое кредитование

Банкир Первин Дадашова отмечает, что укрепление национальной валюты и популярность гривневого кредитования будут способствовать восстановлению украинской экономики, сообщает 24 Канал. Нужно понимать, что ранее валютные кредиты были более популярны, из-за более низких ставок.

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Первин Дадашова Директор департамента финансовой устойчивости НБУ Гривневое кредитование превалирует, и вообще, в принципе, гривня более привлекательна для кредитования, чем валюта. Это очень важно, и я думаю, что эта любовь к кредитованию в гривне должна сохраниться и дальше

Во время полномасштабной войны риски валютного кредитования сильно выросли. Соответственно, те, кто больше всего нуждается в кредитах – представители бизнеса начали обращать внимание на гривневые предложения.

Также Дадашова отметила, что кредитный портфель постепенно стабилизируется. Более того, банки имеют целью компенсировать его потери, пока что убытки составляют 15%.

Сейчас качество кредитного портфеля абсолютно нормальное, оно даже лучше, чем довоенное. То есть банки не теряют так много кредитного риска, как это было еще несколько месяцев назад.

– подчеркивает банкир

Дадашова отметила, что рост кредитного портфеля происходит благодаря государственным программам поддержки. Однако стоит заметить и вклад в него малого и среднего бизнеса. Их доля составляет более 50%.

Банкир также говорит, что 15% всех кредитов это должники, которые являются частью бизнес-групп. Но это положительный фактор в сфере рыночного кредитования.