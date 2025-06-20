Достройка Хмельницкой АЭС продолжается: на какой стадии закупка энергоблоков
- Украина не получила официального отказа Болгарии от продажи оборудования для блоков ХАЭС блоков ХАЭС, проект продолжается.
- Задержка вызвана внутриполитическими процессами в Болгарии, на которые повлияла Россия, но Украина ищет альтернативы и решения с МАГАТЭ.
Украина не получала официального отказа Болгарии от продажи ей оборудования для двух блоков Хмельницкой АЭС. Проект затормозили, однако все же не отменили.
Что известно о закупке блоков для ХАЭС
Сейчас Украина продолжает заниматься проектом по достройке Хмельницкой АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию "Часа вопросов" к правительству.
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По словам министра энергетики Германа Галущенко, вопрос ХАЭС не закрыт, ведь у Украины нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры.
К сожалению, там происходят внутриполитические процессы, которые повлияли на торможение проекта. Но мы имеем определенные планы по его толчку. В частности, на римской конференции в июле мы планируем соответствующее решение МАГАТЭ, где оно выступит одним из лидеров этого процесса. Вопрос открыт,
– сказал Галущенко.
Что тормозит процесс
По его словам, для Украины станет катастрофой не достроить блоки №3-4 ХАЭС. Альтернативой болгарским блокам будет оборудование из других стран, но это потеря минимум 3-4 лет.
Вместе с тем министерство в кооперации с МАГАТЭ нашло определенные возможности, чтобы подтолкнуть Болгарию к реализации проекта
Галущенко также сообщил, что внутриполитические движения в Болгарии, которые затормозили продажу Украине корпусов реакторов, происходят в том числе под влиянием России.