Достройка Хмельницкой АЭС продолжается: на какой стадии закупка энергоблоков

Украина не получала официального отказа Болгарии от продажи ей оборудования для двух блоков Хмельницкой АЭС. Проект затормозили, однако все же не отменили.

Что известно о закупке блоков для ХАЭС

Сейчас Украина продолжает заниматься проектом по достройке Хмельницкой АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию "Часа вопросов" к правительству.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, вопрос ХАЭС не закрыт, ведь у Украины нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры.

К сожалению, там происходят внутриполитические процессы, которые повлияли на торможение проекта. Но мы имеем определенные планы по его толчку. В частности, на римской конференции в июле мы планируем соответствующее решение МАГАТЭ, где оно выступит одним из лидеров этого процесса. Вопрос открыт,

– сказал Галущенко.

Что тормозит процесс

По его словам, для Украины станет катастрофой не достроить блоки №3-4 ХАЭС. Альтернативой болгарским блокам будет оборудование из других стран, но это потеря минимум 3-4 лет.

Вместе с тем министерство в кооперации с МАГАТЭ нашло определенные возможности, чтобы подтолкнуть Болгарию к реализации проекта

Галущенко также сообщил, что внутриполитические движения в Болгарии, которые затормозили продажу Украине корпусов реакторов, происходят в том числе под влиянием России.