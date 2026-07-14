Расхитили миллионы на восстановлении ТЭС: СБУ обнародовала подробности масштабной схемы

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему присвоения государственных средств, выделенных на ремонт тепловых электростанций. По данным следствия, в результате закупки старых труб под видом новых убытки ПАО "Центрэнерго" превысили 10 миллионов гривен.

В чем заключается схема хищения средств

По информации СБУ и Киевской городской прокуратуры, речь идет о присвоении средств, выделенных государством на обеспечение бесперебойной работы Трипольской и Змиевской ТЭС.

Согласно материалам следствия, подозрения были предъявлены начальнику департамента материально-технического обеспечения ПАО "Центрэнерго" Владимиру Щабельскому, а также совладельцам ООО "ВКП "Лидер" Алексею и Богдане Марченко.

"Служба безопасности раскрыла схему присвоения средств ПАО "Центрэнерго", выделенных государством на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей", – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что в марте 2025 года "Центрэнерго" провело тендер на закупку труб для ремонта двух теплоэлектростанций. Согласно условиям договора, поставщик должен был поставить новую продукцию 2024–2025 годов выпуска.

Старые трубы выдали за новые

По версии правоохранителей, после победы в тендере подрядчик, не имея необходимой продукции, приобрел трубы 2008 года выпуска, которые длительное время хранились под открытым небом. За них заплатили около 9 миллионов гривен, после чего отремонтировали, нанесли новую маркировку и продали "Центренерго" уже более чем за 20 миллионов гривен.

В СБУ отмечают, что для сокрытия истинного происхождения продукции фигуранты также подделали документы. В частности, следователи зафиксировали переписку, в которой предприниматели обсуждали изготовление поддельных сертификатов о происхождении труб из Китая.

Несмотря на наличие документов с замечаниями относительно качества продукции, должностное лицо "Центрэнерго", по данным следствия, подписало акты приема-передачи, что позволило завершить сделку.

В СБУ отмечают, что помимо многомиллионных убытков, использование устаревших материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций Украины, особенно во время подготовки к новому отопительному сезону.

Какой ущерб установило следствие и что грозит подозреваемым

Комплексные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не соответствовали требованиям государственных стандартов. По оценкам правоохранителей, ПАО "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 миллиона гривен.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию, которая, по данным следствия, подтверждает функционирование схемы.

В настоящее время всем троим подозреваемым инкриминируют присвоение имущества в очень больших размерах, подделку документов и злоупотребление служебным положением. Досудебное расследование продолжается, а в случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале года Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами также раскрыла схему хищения средств, предназначенных для ремонта Трипольской ТЭС после атак России. Фигуранты закупали материалы по цене на 30% выше рыночной.