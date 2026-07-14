У чому полягає схема розкрадання коштів

За інформацією СБУ та Київської міської прокуратури, йдеться про привласнення коштів, виділених державою на забезпечення безперебійної роботи Трипільської та Зміївської ТЕС.

За матеріалами слідства, підозри отримали начальник департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Центренерго" Володимир Щабельський, а також співвласники ТОВ "ВКП "Лідер" Олексій та Богдана Марченки.

"Служба безпеки викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей", – повідомили у СБУ.

Слідство встановило, що у березні 2025 року "Центренерго" провело тендер на закупівлю труб для ремонту двох теплоелектростанцій. Відповідно до умов договору, постачальник мав поставити нову продукцію 2024 – 2025 років виготовлення.

Старі труби видали за нові

За версією правоохоронців, після перемоги у тендері підрядник, не маючи необхідної продукції, придбав труби 2008 року виготовлення, які тривалий час зберігалися просто неба. За них заплатили близько 9 мільйонів гривень, після чого відремонтували, нанесли нове маркування та продали "Центренерго" вже більш ніж за 20 мільйонів гривень.

У СБУ зазначають, що для приховування справжнього походження продукції фігуранти також підробили документи. Зокрема, слідчі зафіксували листування, у якому підприємці обговорювали виготовлення фальшивих сертифікатів про походження труб із Китаю.

Попри наявність документів із зауваженнями щодо якості продукції, посадовець "Центренерго", за даними слідства, підписав акти приймання-передачі, що дозволило завершити оборудку.

У СБУ наголошують, що крім багатомільйонних збитків, використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону.

Які збитки встановило слідство та що загрожує підозрюваним

Комплексні експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали вимогам державних стандартів. За оцінками правоохоронців, ПАТ "Центренерго" зазнало збитків на 10,4 мільйона гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документацію, яка, за даними слідства, підтверджує функціонування схеми.

Наразі всім трьом підозрюваним інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах, підроблення документів та зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває, а у разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку року Служба безпеки України разом з правоохоронцями також викрила схему розкрадання коштів, призначених для ремонту Трипільської ТЕС після атак Росії. Фігуранти купували матеріали за ціною на 30% вищою за ринкову.