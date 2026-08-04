Подешевения не будет: как будут расти цены на хлеб, несмотря на новый урожай зерна

Цены на хлеб в Украине растут в течение всего года. В последнее время темпы роста замедлились, однако предпосылок для дальнейшего снижения цен нет.

Как росли цены на хлеб в 2026 году

С начала года основные виды хлеба подорожали на 8–14%. В июле рост цен замедлился, что свидетельствует об определенной стабилизации ценовой динамики. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

В частности, цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта с начала года выросли на 8,3% – до 65,56 гривны за килограмм. На 14,2% подорожал пшеничный хлеб из муки первого сорта – до 55,73 гривны за килограмм.

На 10,6% повысилась стоимость и ржаного хлеба – до 56,68 гривны за килограмм. Цена батона увеличилась почти на 10% и на конец июля составляла 33,83 гривны за 500 граммов.

По данным, приведенным Светланой Черемисиной, темпы подорожания хлебобулочных изделий в июле были более умеренными, чем в предыдущие месяцы. Например, батон, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ржаной хлеб подорожали на 1,2 – 1,4 %. Стоимость хлеба из муки высшего сорта практически не изменилась.

Почему хлеб не будет дешеветь

Несмотря на начало поступления на рынок зерна нового урожая, ожидать автоматического подешевения хлеба не стоит. По словам ученой Светланы Черемисиной, причиной этого является то, что только около 20 – 25 % в цене хлебобулочных изделий составляет стоимость зерна. Определяющими для ее формирования являются другие факторы.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Основное влияние на конечную цену оказывают затраты на переработку, электроэнергию, природный газ, логистику, упаковочные материалы, оплату труда и торговые наценки. Именно поэтому, даже при стабилизации цен на зерно, хлеб, как правило, продолжает дорожать, хотя темпы роста его стоимости могут постепенно замедляться.

Эксперт добавляет, что большинство хлебопекарных предприятий в настоящее время работает на запасах муки, сформированных из зерна прошлого урожая. Его закупили еще до начала нового маркетингового сезона, который стартовал 1 июля.

Поэтому влияние нового урожая на себестоимость хлеба проявляется постепенно и обычно с задержкой в несколько месяцев.

Как может подорожать хлеб в августе

По прогнозу эксперта Института аграрной экономики, цены на основные виды хлеба в августе будут и дальше расти умеренными темпами:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожает еще на 2 – 3% и будет стоить 66 – 67 гривен за килограмм ;

; цена пшеничного хлеба из муки первого сорта может вырасти на 3 – 5% и достигнуть 57 гривен за килограмм ;

; ржаной хлеб, вероятно, подорожает на 2 – 3% – до 57 – 58 гривен за килограмм ;

; батон может подорожать на 2 – 3% – до 34,5 гривны за 500 граммов.

Светлана Черемисина отмечает, что до конца лета существенных ценовых скачков на рынке хлеба ожидать не стоит при отсутствии значительного подорожания зерна, резких изменений на энергетическом рынке или других форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, что в этом году по итогам января – мая хлеб дорожал в два раза быстрее. Темпы в 1,5 – 2 раза превышали аналогичные показатели прошлого года.