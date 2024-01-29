В Украине будет самая мощная АЭС в Европе: что сообщил Галущенко

В Хмельницкой области готовится строительство еще 4 энергоблоков. Они должны стать частью Хмельницкой АЭС.

О чем рассказал министр

Строительство новых 4 блоков на Хмельницкой АЭС планируется в этом году. Министр Герман Галущенко в эфире телемарафона сообщил что 2 из этих блоков будут построены по американской технологии AP1000, передает 24 Канал.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС.

Галущенко также сообщил, что построение 3 и 4 энергоблоков планировалось давно. Также он уточнил, что это строительство должно компенсировать мощности оккупированной ЗАЭС.

Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно этот вопрос времени. Другой вопрос в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу,

– подчеркнул Галущенко

Как будут способствовать этому строительству США

В настоящее время Минэнергетики ведут переговоры с американской компанией Westinghouse. Согласно принятому решению еще 2 энергоблока будут построены по технологии ВВЭР-1000.

Галущенко также отметил, что этот процесс небыстрый. В частности, 3-й энергоблок ХАЭС будет введен в эксплуатацию за ориентировочно 2,5 года.