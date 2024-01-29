Про що розповів міністр

Будівництво нових 4 блоків на Хмельницькій АЕС планується цьогоріч. Міністр Герман Галущенко у ефірі телемарафону повідомив, що 2 з цих блоків будуть побудовані за американською технологією AP1000, передає 24 Канал.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України З тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС

Галущенко також повідомив, що побудова 3 та 4 енергоблоків планувалася давно. Також він уточнив, що це будівництво має компенсувати потужності окупованої ЗАЕС.

Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання – у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу,

– наголосив Галущенко

Як сприятимуть цьому будівництву США

Зараз Міненергетики ведуть переговори з американською компанією Westinghouse. Відповідно до прийнятого рішення, ще 2 енергоблоки будуть побудовані за технологією ВВЕР-1000.

Галущенко також зазначив, що цей процес нешвидкий. Зокрема, 3-й енергоблок ХАЕС буде введено у експлуатацію за орієнтовно 2,5 роки.