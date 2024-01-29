Скільки грошей спрямували донори

Відтак стало відомо, що загалом з 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.

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Міністр підкреслив, що завдяки фінансовій допомозі донорів уряд зміг забезпечити стабільне державне управління та повністю фінансувати соціальні та гуманітарні витрати державного бюджету в Україні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Вдячний за допомогу, яку надає Уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення – це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції складає близько 400 мільйонів євро.

Нині уряд України працює над забезпеченням належного виконання погоджених з партнерами умов отримання фінансування, що є одним з ключових елементів у відновленні України та її шляху до інтеграції в ЄС.

Яка потреба України в зовнішньому фінансуванні

Також, в контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, Міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні складає понад 37 мільярдів доларів. Макаренко додав, що надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Зі свого боку, Бенжамен Роріг зауважив, що Уряд Франції солідарний з Україною та продовжує працювати над механізмами для забезпечення її необхідною допомогою, включаючи фінансування програм у сфері охорони здоров'я та відбудови критичної інфраструктури.