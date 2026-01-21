Газ, обстрелы и холод: почему отопительный сезон под угрозой и где одна из самых сложных ситуаций

Отопительный сезон в этом году проходит в режиме повышенной тревоги из-за постоянных угроз обстрелов критической инфраструктуры и необходимости быстрого реагирования на аварийные ситуации.

Несмотря на то, что в газохранилищах страны запасы газа сейчас на достаточном уровне, отдельные города Украины буквально замерзают из-за повреждения критической инфраструктуры.

Хуже всего ситуация с отоплением в прифронтовых регионах, а также в Киеве и области.

24 Канал узнал, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона, где ситуация с теплом является самой сложной и как действовать гражданам, в частности в столице, когда отопление в результате обстрелов прекращается.

Какие запасы газа в Украине сейчас и почему происходит экономия?

Для 24 Канала энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что на начало отопительного сезона в газохранилищах было закачано где-то ориентировочно до 13 миллиардов кубометров газа.

Читайте также Против энергетического шантажа России: 17 стран предоставили Украине критическую помощь

Из-за того, что фактический отопительный сезон в Украине начался не в октябре, а только в конце ноября, это способствовало экономии ресурса. В частности, начало декабря оказалось довольно теплым, а потребление среди граждан довольно малым.

К этому всему добавились отключения света, которые были еще с октября в разных регионах страны. Дело в том, что во время отключений автономное отопление также не работает, если нет питания.

Кроме того, к сожалению, враг наносит по газовой инфраструктуре удары. Все это в конечном итоге приводит к непланируемой экономии газа в стране.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Таким образом, мы за этот период (декабрь – 24 Канал) потребили не более 600 миллионов кубометров газа, хотя обычно этот показатель где-то до 1,5 миллиарда кубометров.

Эксперт добавляет, что, вероятнее всего, в хранилищах на сегодня ориентировочно остается примерно 11 миллиардов кубометров газа. С такой ситуацией закончить отопительный сезон вполне реально даже с 7 миллиардами кубометров газа.

В целом по отопительному сезону, а именно по запасам газа в хранилищах, мы имели довольно пессимистические прогнозы. Впрочем, они не учитывали таких обстрелов, которые есть сейчас. То есть, что произошла определенная остановка энергосистемы, не только энергетической, но и газовой в комплексе,

– добавил Корольчук.

Напоминаем! Отопительный сезон в прошлом году Украина закончила с показателем в около 5,4 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем за последние 11 лет, писало ExPro.

Зато, как рассказал во время разговора с 24 Каналом эксперт в области энергетики Святослав Павлюк, по последним данным, Украина сейчас импортирует меньше кубометров, чем может.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Мы можем импортировать до 60 миллионов кубометров газа в сутки, впрочем на самом деле импортируем где-то 20 и чуть больше миллионов кубометров. Это данные, которые были где-то неделю назад. Пока неизвестно, увеличился ли объем.

Павлюк также добавляет, что экономия газа основывается на том, что население не получает того отопления от крупных тепловых электроцентралей. А потому сказать, с каким балансом газа закончится отопительный сезон, очень трудно.

Последние данные говорили о том, что у нас его сохранится больше, чем в прошлом году,

– заключил Святослав Павлюк.

Где худшая ситуация с отоплением?

По словам Корольчука, сейчас худшая ситуация с отопительным сезоном в Киеве и области, также страдает Днепр, Харьков, Одесса и другие города и области.

Напоминаем! Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах Украины – это Черниговская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области. Кроме того, особенно трудно в Херсонской области. Сейчас компания "Нафтогаз" обеспечила тысячи домохозяйств электрическими и газовыми обогревателями, а дополнительное оборудование продолжают завозить в пострадавшие районы.

В целом Киев является одним из крупнейших потребителей газа среди других городов Украины, ведь здесь живут где-то 4 миллиона человек, которые все являются потребителями газа, в том числе и централизованного,

– говорит эксперт.

В нынешней ситуации, которая сложилась вокруг столицы, отопления в Киеве выключают именно из-за повреждения оборудования вследствие ударов россиян, а не из-за дефицита газа.

Даже после того, как заканчивается ремонт на электроцентрали (ТЭЦ), в обычный режим работы она все равно не может войти. Тепло постепенно подается, но в значительно меньшем количестве, а потому температура в квартире при любых обстоятельствах будет опускаться.

Кроме того, враг фактически разбил так называемое энергетическое кольцо вокруг города. То есть речь идет об объектах, производящих электроэнергию, распределяющих ее и тому подобное. А реальные ремонты возможны при таких обстоятельствах только весной.

Поэтому графиков отключений в Киеве почти нет, а есть только постоянные аварийные отключения. На сегодня город обеспечивается электроэнергией всего лишь на уровне 30%.

В то же время Павлюк отмечает, что, скорее всего, перебои с поставками тепла в дальнейшем будут сохраняться. Несмотря на то, что энергетики пытаются вернуть тепло, для части домов все же не будет возможности восстановить поставки до плюсовых температур.

Мы будем видеть реально картину только тогда, когда будет попытка запустить дома и обратно залить воду, и только тогда мы будем знать, какие у них шансы. Иначе надо искать другие способы теплоснабжения этих домов,

– добавляет эксперт Павлюк.

У нас была ситуация, когда огромные теплоцентрали не работают сейчас. И объем потребления там огромный, потому что население промерзает.

Еще раньше в сети появилась информация о якобы графиках ограничения по поставкам газа. Впрочем в "Нафтогазе" эту информацию опровергают и добавляют, что ни в одном городе Украины ограничений нет и они не планируются.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по состоянию на 19 января, коммунальщики продолжают работать, чтобы подать тепло в дома, которые оставались без тепла после атаки на столицу 9 января. Из 6 000 жилых домов восстанавливают подачу тепла еще в 32 многоэтажки, где самые сложные сложные работы. Подавляющее количество этих домов в Голосеевском районе.

Грозит ли Киеву полный срыв теплоснабжения среди зимы?

Как рассказывает Юрий Корольчук, риск новых повреждений остается, в частности теплосетей. После предыдущих атак на восстановление теплоснабжения ушло около 8 – 9 дней, и даже тогда оно было не полноценным.

По состоянию на сейчас отдельные дома, в частности в Голосеевском и Печерском районах, до сих пор могут оставаться без тепла,

– говорит эксперт.

Заметьте! Уже 20 января в результате ночной атаки россиян в столице без тепла снова остались более 5 600 многоэтажек, а весь Левый берег остался без водоснабжения. Почти 80% домов без тепла – это те, куда только недавно вернули снабжение, объяснил мэр Киева.

Сейчас ключевая проблема заключается в повреждении объектов ТЭЦ. Там есть отдельные блоки, производящие электроэнергию, и блоки, которые нагревают воду и подают ее через теплосети. И в случае повреждения элементов – насосов, тепловых блоков или вспомогательного оборудования – подача тепла становится невозможной.

В то же время даже при отсутствии обстрелов температура во многих квартирах в период морозов вряд ли превышала бы 18 – 20 градусов. И это речь идет о тех домах, которые расположены вблизи котельных или теплотрасс,

– дополняет Корольчук.

Сейчас сосредотачивают все ресурсы на сохранении целостности системы теплоснабжения. В сети уже появлялись фото с размороженными системами и поврежденными батареями в квартирах – это следствие замерзания воды, которая, превращаясь в лед, расширяется и деформирует металлические конструкции, независимо от того, идет ли речь о чугунных или стальных радиаторах, объясняет собеседник.

Главная задача остается без изменений – обеспечить циркуляцию теплоносителя в системе, даже если его температура на входе в батарею составляет всего 5 градусов. Этого достаточно, чтобы система оставалась функциональной и не подверглась необратимым разрушениям.

Отопительный сезон рано или поздно завершится, а к следующему придется готовиться в условиях, когда угроза новых ударов по критической инфраструктуре никуда не исчезает, а сама система уже повреждена.

Что стоит сделать жителям столицы для прохождения отопительного сезона?

Советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан в комментарии 24 Канала рассказала, что сейчас главная задача коммунальных служб, энергетиков и жителей предотвратить замерзание систем в Киеве.

В то же время задача жителей была выполнена ранее, говорит Оксана Продан. Речь идет о вовремя оплаченных услугах, городских энергосберегающих программах, реализованных в домах (в Киеве они, например, были 70% за счет города), выбраны нормальные обслуживающие компании и тому подобное.

Оксана Продан Советник главы Ассоциации городов Украины Сейчас мы, жители многоквартирных домов, надеемся на результаты нашего предыдущего выбора, возможности коммунальщиков и энергетиков, на защиту ППО.

Впрочем, есть проблемы, которые касаются отдельных домов, в частности, реформа жилищно-коммунальных услуг переложила на жителей ответственность за действия и бездействие их соседей. И если летом члены ОСМД отказались покупать по программе Киева генератор, то сегодня у всех в доме не качается вода.

В то же время в комментарии для 24 Канала эксперт в сфере энергетики Юлия Усенко говорит, что, учитывая случившиеся на сегодня события, ситуация с теплом в столице на самом деле не ухудшилась, но вернулась к состоянию, который наблюдался примерно неделю назад.

Именно поэтому управляющие компании и ОСМД уже должны оперативно принимать меры для сохранения внутридомовых систем отопления. Например, разрыв батарей имеет серьезные последствия для владельцев квартир.

В случае прорыва системы вода быстро распространяется по стоякам и этажам, что может привести к масштабным подтоплениям, повреждениям пола, стен и имущества как в самой квартире, так и у соседей.

Юлия Усенко Энергетический эксперт, глава ОО "Всеукраинское агентство инвестиций и устойчивого развития" Сейчас речь идет о своевременном сливе воды из батарей в случае отсутствия подачи теплоносителя. В условиях морозов вода в трубах и радиаторах может замерзать, расширяться и приводить к серьезным повреждениям – разрыву труб, батарей и элементов внутренних сетей.

В то же время Усенко добавляет, что жители самостоятельно не могут решить этот вопрос. Ответственность за организацию таких действий возлагается на руководителей ОСМД, управляющие компании.

Они должны действовать по утвержденным протоколам, координировать свои действия с теплопоставщиками, а те, в свою очередь, взаимодействовать с другими профильными службами.

Особенно важно не медлить с решениями и не откладывать их на ночное время, ведь со снижением температуры риск повреждения домовых сетей существенно возрастает.

По словам Усенко, в случае причинения вреда в результате перебоев или отсутствия теплоснабжения пострадавшие имеют право искать ответственных и отстаивать свои нарушенные права не только самостоятельно.

Для того, чтобы инициировать вопрос возмещения убытков, жителям необходимо как минимум обратиться в соответствующие службы и зафиксировать факт повреждения. Без официальных обращений и документального подтверждения рассчитывать на любую компенсацию будет сложно,

– говорит она.

Отдельно обращается внимание на роль городских властей. Эксперты считают, что КГГА уже сейчас нужно готовить и предоставлять консультации относительно алгоритма действий в таких ситуациях.