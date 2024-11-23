Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России и Беларуси

Британский банк HSBC считается крупнейший в стране по размеру активов. Известно, что он прекращает прием платежей из России и Беларуси.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Банк Британии отказался принимать платежи из России и Беларуси

Как пишут в Reuters, своим клиентам, которые планируют осуществлять или получать соответствующие платежи, банк рекомендует использовать "альтернативные варианты".

Банк разослал клиентам сообщение, в котором предупредил, что запрет коснется физлиц и вводится на любые входящие операции из двух стран.

Как говорится в материале, с лета 2023 года HSBC прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали гонконгский филиал банка для операций с Азией. Ограничение было введено после того, как Гонконг посетили американские чиновники, которые требовали остановить поставки в Россию подсанкционных товаров.

Каковы причины нового запрета на платежи банк HSBC не сообщил. Однако решение было принято на следующий день после того, как Соединенные Штаты усилили финансовые санкции против России, включив в "черные списки" 50 банков России, в частности государственный "Газпромбанк".

Минфин Америки также предупредил кредитные организации по всему миру о возможных ответных мерах за сотрудничество с российским "аналогом SWIFT" – Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. С лета 2024 года она находится под европейскими санкциями. Система, к которой, как утверждает ЦБ России, присоединились банки из 20 стран, используется для обхода санкционных ограничений, подчеркивал Минфин Соединенных Штатов.

HSBC, который до войны имел дочерний банковский бизнес в России, имеет давнюю историю претензий от американских властей: ранее банк уже оштрафовали на 2 миллиарда долларов по обвинениям в отмывании денег через мексиканское подразделение.

В 2024 году HSBC продал свое российское подразделение "Экспобанку".