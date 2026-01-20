Речь идет не только о столице: в каких городах худшая ситуация с энергетикой

Худшая ситуация с энергетикой сейчас в Одесской области и в частности Одессе. Кроме того, в последнее время она ухудшилась в Харькове.

Где худшая ситуация с энергетикой?

Также сложная ситуация в Днепре, Кривом роге, Чернигове, Сумах, Запорожье и Киеве, о чем рассказал председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

В то же время он не согласился с тезисом министра энергетики Дениса Шмыгаля, что Киев подготовился к блэкауту хуже, чем Харьков. В частности Герус отметил, что не знает, как это можно точно измерить.

Андрей Герус Председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Корректно будет сказать: я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его заявления. Я такие заявления считаю не совсем корректными. Почему? Потому что если какой-то город будет целью российских атак, то у этого города будут большие – большие проблемы.

Согласно словам Андрея Геруса, так случилось, что последний месяц или полтора этой целью является город Киев и инфраструктура, что есть вокруг города и области.

Он подчеркнул: с начала вторжения Харьков пострадал больше, чем столица. Но за 1,5 месяца энергетические объекты Киева пострадали больше, потому что по ним было больше атак, чем по объектам Харькова.

В то же время глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ отметил, что статистика не подтверждает, что Харьков подготовился лучше.

Заметьте! Герус призвал дождаться 1 или 15 марта и пережить этот тяжелый период. И только потом говорить, на ком больше или меньше ответственности.

Андрей Герус заявил, что наиболее подготовленные города – это те, куда ничего не летит. Поэтому следует прекратить сравнивать Житомир и Киев.

Он отметил: если бы треть того, что прилетела в столицу, прилетела в Житомир, то о Житомире "этого все не рассказывали бы". В частности так же подготовлены Винница, Тернополь, которые не столкнулись с таким количеством российских атак.

Герус назвал эти вещи несопоставимыми из-за разного объема потребления, количество жителей, сложности энергосистемы, системы теплообеспечения и т.д. в городах.

Обратите внимание! Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ сказал, что разница в том, "где лучше и где хуже" построена на количестве прилетов. То есть если бы в любой город "прилетело очень много, как в Киеве", то везде были бы проблемы.

Напомним, что сейчас в столице немало проблем в результате последнего российского удара. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Как он отметил, после российского удара 173 тысячи клиентов – без света. И это не учитывая экстренные графики отключений электроэнергии.

Также власти Киева писали о перебоях с водоснабжением на Левом берегу столицы. А без отопления сейчас находится около половины жилого фонда города.

Важно! Почасовые графики отключений света в Киеве не действуют.

Что известно о ситуации по Харькову и столице?