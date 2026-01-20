Речь идет не только о столице: в каких городах худшая ситуация с энергетикой
- Худшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов.
- Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.
Худшая ситуация с энергетикой сейчас в Одесской области и в частности Одессе. Кроме того, в последнее время она ухудшилась в Харькове.
Где худшая ситуация с энергетикой?
Также сложная ситуация в Днепре, Кривом роге, Чернигове, Сумах, Запорожье и Киеве, о чем рассказал председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Читайте также Возможен ли тотальный блэкаут в Украине: экс-министр энергетики четко ответил
В то же время он не согласился с тезисом министра энергетики Дениса Шмыгаля, что Киев подготовился к блэкауту хуже, чем Харьков. В частности Герус отметил, что не знает, как это можно точно измерить.
Корректно будет сказать: я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его заявления. Я такие заявления считаю не совсем корректными. Почему? Потому что если какой-то город будет целью российских атак, то у этого города будут большие – большие проблемы.
Согласно словам Андрея Геруса, так случилось, что последний месяц или полтора этой целью является город Киев и инфраструктура, что есть вокруг города и области.
Он подчеркнул: с начала вторжения Харьков пострадал больше, чем столица. Но за 1,5 месяца энергетические объекты Киева пострадали больше, потому что по ним было больше атак, чем по объектам Харькова.
В то же время глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ отметил, что статистика не подтверждает, что Харьков подготовился лучше.
Заметьте! Герус призвал дождаться 1 или 15 марта и пережить этот тяжелый период. И только потом говорить, на ком больше или меньше ответственности.
Андрей Герус заявил, что наиболее подготовленные города – это те, куда ничего не летит. Поэтому следует прекратить сравнивать Житомир и Киев.
Он отметил: если бы треть того, что прилетела в столицу, прилетела в Житомир, то о Житомире "этого все не рассказывали бы". В частности так же подготовлены Винница, Тернополь, которые не столкнулись с таким количеством российских атак.
Герус назвал эти вещи несопоставимыми из-за разного объема потребления, количество жителей, сложности энергосистемы, системы теплообеспечения и т.д. в городах.
Обратите внимание! Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ сказал, что разница в том, "где лучше и где хуже" построена на количестве прилетов. То есть если бы в любой город "прилетело очень много, как в Киеве", то везде были бы проблемы.
Напомним, что сейчас в столице немало проблем в результате последнего российского удара. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
Как он отметил, после российского удара 173 тысячи клиентов – без света. И это не учитывая экстренные графики отключений электроэнергии.
Также власти Киева писали о перебоях с водоснабжением на Левом берегу столицы. А без отопления сейчас находится около половины жилого фонда города.
Важно! Почасовые графики отключений света в Киеве не действуют.
Что известно о ситуации по Харькову и столице?
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что местные власти подготовилась к возможному блэкауту. Тогда как Киев сделал значительно меньше.
- Он отметил, что даже после российской атаки не увидел "интенсивности" и призвал срочно исправлять ситуацию в столице.