Для пенсионеров с инклюзивностью: как пройти идентификацию

Часть пенсионеров обязали осуществить идентификацию. Без прохождения этой процедуры, их пенсии будут временно заморожены.

Как пройти идентификацию

Идентификация это обязательная процедура для пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Если указанные лица не успели это сделать до 31 марта нынешнего года, им прекратили выплаты до выяснения обстоятельств.

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Пройти идентификацию можно и сейчас, как онлайн, так и офлайн. Если пенсионер маломобильный он может сделать это так:

через личный кабинет в веб-портале ПФУ;

через электронную квалифицированную подпись "Дія. Підпис";

назначив видеоконференцию.

Если маломобильные граждане по состоянию здоровья не имеют возможности самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности, в заявлении / обращении на прохождение идентификации путем видеоконференцсвязи они могут указать о необходимости присутствия во время проведения видеоидентификации персонального ассистента или помощника,

– говорится в сообщении ПФУ

Какие результаты идентификации

Видеоконференция согласовывается заранее со специалистом ПФУ.

По состоянию на 17 апреля, идентификацию прошли 228,4 тысячи человек. Для этого они выбрали следующие способы: