Идентификация обязательна: какие пенсионеры должны пройти процедуру

Определенная категория пенсионеров должна проходить процедуру идентификации каждые полгода. Если этого не сделать, можно потерять выплаты.

Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию каждые полгода должны проходить пенсионеры, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года. Это нужно делать, чтобы регулятор убедился, что выплаты получает тот человек, который и должен.

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Как пройти идентификацию

Ранее для большинства пенсионеров эта процедура была незаметной. Ее осуществляли работники банка или почтальоны, выдававшие пенсию. Сейчас лицо должно самостоятельно контролировать этот процесс.

Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Чтобы пройти идентификацию можно:

прийти в отделение ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

обратиться в АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию (нужно согласовать эту встречу заранее).

Для процедуры нужно иметь при себе удостоверение личности или пенсионное.