Надо это делать каждые полгода: о чем предупредили пенсионеров

Некоторые пенсионеры должны обращаться в ПФУ каждые полгода. Если этого не сделать, можно потерять свои выплаты.

Что должны делать пенсионеры каждые полгода

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны каждые полгода проходить идентификацию в ПФУ.

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Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Такая процедура является распространенной и в других странах мира. Ее цель, удостовериться, что выплаты получает именно тот человек, который и должен.

Как пройти идентификацию

Есть несколько способов прохождения процедуры: