Надо это делать каждые полгода: о чем предупредили пенсионеров
22 июля 2024, 14:28Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры должны обращаться в ПФУ каждые полгода. Если этого не сделать, можно потерять свои выплаты.
Что должны делать пенсионеры каждые полгода
Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны каждые полгода проходить идентификацию в ПФУ.
Читайте также Освобождение от идентификации: какие пенсионеры могут избежать проверкиНапомним! Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".
Такая процедура является распространенной и в других странах мира. Ее цель, удостовериться, что выплаты получает именно тот человек, который и должен.
Как пройти идентификацию
Есть несколько способов прохождения процедуры:
- Лично обратившись в отделение Ощадбанка или в любой удобный сервисный центр ПФУ. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
- Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID).
- С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.
- Если пенсионер находится за границей - в заграничном дипломатическом учреждении Украины нужно получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым. Удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) нужно по почте или через вебпортал ПФУ направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.