Без пенсии с апреля: что может произойти, если не пройти идентификацию
Источник:ПФУ
Те пенсионеры, которые не пройдут идентификацию. могут потерять свои выплаты. Сделать это надо до конца этого месяца.
Кто может потерять пенсию
Переселенцы, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию, должны пройти идентификацию до конца этого месяца.
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Из-за невозможности некоторых пенсионеров пройти эту идентификацию, правительство несколько раз меняло конечную дату.
Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 года продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года,
– сообщают в ПФУ.
Как пройти процедуру идентификации
- через отделение АО "Ощадбанк";
- в сервисном центре ПФУ;
- благодаря видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;
- через сервис электронной подписи "Дия.Підпис" или электронный портал ПФУ.
Украинцы, которые находятся заграницей, могут пройти идентификацию в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Там можно получить документ, который направят в ПФУ, где учитывают человека.