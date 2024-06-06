Проверка каждые 6 месяцев: почему пенсионеры могут потерять выплаты

Некоторые пенсионеры должны проходить проверки от ПФУ раз в каждые 6 месяцев. Если этого не сделать, можно потерять выплаты.

Идентификация пенсионеров

Идентификация пенсионеров призвана установить, что выплаты лица получает именно оно, а не третье лицо.

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Ранее такая практика применялась, когда пенсионер обращался в банк за новой карточкой или когда получал выплаты от почтальона. Однако в ходе пандемии идентификацию остановили для ВПЛ, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года.

Как пройти идентификацию

Сейчас идентификацию восстанавливают для всех пенсионеров.

Идентификацию можно пройти лично или дистанционно. При личной процедуре надо при себе иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или заграничный);

платежную карточку, на которую поступает пенсия (при идентификации АО "Ощадбанк");

пенсионное удостоверение.

Зато дистанционная идентификация проходит через портал ПФУ:

нужно авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис;

зайти во вкладку “Идентификация в режиме видеоконференции” в верхней части экрана;

заполнить заявку на прохождение идентификации.

Видеоконференция состоится не ранее 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней. Во время звонка следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Пенсионеры за рубежом могут обратиться в дипломатическое учреждение, где они получали удостоверение, чтобы засвидетельствовать, что они живы.