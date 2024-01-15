В 2023 году импорт авто в Украину сократился почти на 50%
Источник:Опендатабот
Количество ввезенных автомобилей в Украину в прошлом году самое низкое за последние 3 года. В общей сложности было импортировано почти 400 тысяч транспортных средств.
Сколько авто ввезли в Украину в 2023 году
МВД сообщают, что в течение прошлого года в Украину ввезли 377 063 транспортных средств. Больше всего – 73,7% от общего количества – 277 866 автомобилей относятся к легковым.
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Второе место по количеству ввозимых занимают мотоциклы – 10,1% – 38 262 транспортных средства. Тройку лидеров запирают грузовые авто. Их в общей сложности было ввезено 9,7% от общего количества – 36 262.
ТОП-5 регионов по количеству зарегистрированных авто в 2023 году:
- В Киеве зарегистрировали 43 223 транспортных средства.
- Львовская область – 37 593.
- Одесская – 28 846.
- Днепропетровская – 22 911.
- Киевская – 22 000.
Какие авто выбирали украинцы в 2023 году
Чаще всего украинские потребители выбирали авто на бензине. Их 43% от общего количества ввозимых. На втором месте дизельный транспорт – 33%.
Средний возраст авто приобретенного украинцем – 10 лет. Интересно, что в 2022 году этот показатель был на 2 года больше.
Самыми популярными среди украинских потребителей в прошлом году были такие марки:
- автомобилей Volkswagen ввезли 13,1% от общего количества или 49 445;
- Renault – 9,2% – 34 531;
- Skoda – 4,9% – 18 522.