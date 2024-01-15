В 2023 году импорт авто в Украину сократился почти на 50%

Количество ввезенных автомобилей в Украину в прошлом году самое низкое за последние 3 года. В общей сложности было импортировано почти 400 тысяч транспортных средств.

Сколько авто ввезли в Украину в 2023 году

МВД сообщают, что в течение прошлого года в Украину ввезли 377 063 транспортных средств. Больше всего – 73,7% от общего количества – 277 866 автомобилей относятся к легковым.

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Второе место по количеству ввозимых занимают мотоциклы – 10,1% – 38 262 транспортных средства. Тройку лидеров запирают грузовые авто. Их в общей сложности было ввезено 9,7% от общего количества – 36 262.

ТОП-5 регионов по количеству зарегистрированных авто в 2023 году:

В Киеве зарегистрировали 43 223 транспортных средства.

Львовская область – 37 593.

Одесская – 28 846.

Днепропетровская – 22 911.

Киевская – 22 000.

Какие авто выбирали украинцы в 2023 году

В 2021 году в Украину было ввезено 735 956 транспортных средств.

Чаще всего украинские потребители выбирали авто на бензине. Их 43% от общего количества ввозимых. На втором месте дизельный транспорт – 33%.

Средний возраст авто приобретенного украинцем – 10 лет. Интересно, что в 2022 году этот показатель был на 2 года больше.

Самыми популярными среди украинских потребителей в прошлом году были такие марки: