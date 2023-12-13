В Украине вырос импорт дизельного топлива, несмотря на очереди на границе

Блокировка пропускных пунктов на западной границе усложнила логистику поставок горючего в Украину. Несмотря на это импорт дизельного остается на стабильном уровне.

Импорт растет, несмотря на перебои.

В ноябре поставка дизеля из-за границы выросла до 573,3 тысячи тонн, что на 3,4 тысячи тонн больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с ноябрем прошлого года, импорт ГП увеличился на 16%.

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Блокировка польско-украинской границы привела к уменьшению объемов импорта автомобильных партий дизтоплива. В ноябре было доставлено 123,6 тысячи тонн продукта, тогда как в октябре было на 30% больше.

Уменьшение поставок автомобильным транспортом частично удалось компенсировать благодаря увеличению железнодорожных поставок. В ноябре было импортировано 191 тысячу тонн, что составляет рост на 20% по сравнению с объемами октября.

Откуда Украина импортирует горючее

Крупнейшими поставщиками дизельного горючего в Украину стали Румыния, Польша и Греция – на них приходится 72% поставок.

! Лидером поставок является Румыния. В ноябре трейдеры ввезли в Украину 187,7 тысячи тонн топлива — это на 23% больше, чем в октябре, и вдвое больше, чем в сентябре.

Несмотря на напряженную ситуацию на границе, Польша остается одной из ведущих стран по объемам отгрузок по железной дороге. К тому же, в ноябре импорт из этой страны увеличился на 13%, до 136,7 тысячи тонн. Автоотгрузки в свою очередь уменьшились на 27%, до 23,5 тысячи тонн.

Прогнозируется, что в декабре поставки дизтоплива автомобильным транспортом могут увеличиться.