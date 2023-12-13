Імпорт зростає попри перебої

У листопаді постачання дизелю з-за кордону зросло до 573,3 тисяч тонн, що на 3,4 тисячі тонн більше, ніж попереднього місяця. Порівняно з листопадом минулого року імпорт ДП збільшився на 16%.

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Блокування польсько-українського кордону призвело до зменшення обсягів імпорту автомобільних партій дизпалива. У листопаді було доставлено 123,6 тисяч тонн продукту, тоді як у жовтні було на 30% більше.

Зменшення постачань автомобільним транспортом частково вдалося компенсувати завдяки збільшенню залізничних поставок. Відтак, у листопаді було імпортовано 191 тисячу тонн, що становить зростання на 20% у порівнянні з обсягами жовтня.

Звідки Україна імпортує пальне

Найбільшими постачальниками дизельного пального в Україну стали Румунія, Польща та Греція — на них припадає 72% постачань.

Зауважте! Лідером поставок є Румунія. У листопаді трейдери ввезли в Україну 187,7 тисяч тонн палива — це на 23% більше, ніж у жовтні, і вдвічі більше, ніж у вересні.

Попри напружену ситуацію на кордоні, Польща залишається однією з провідних країн за обсягами відвантажень залізницею. До того ж, у листопаді імпорт з цієї країни збільшився на 13%, до 136,7 тисяч тонн. Автовідвантаження своєю чергою зменшилися на 27%, до 23,5 тисяч тонн.

Прогнозується, що у грудні постачання дизпалива автомобільним транспортом можуть збільшитися.