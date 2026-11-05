"Дизельное" соглашение Трампа дает сбой: российские танкеры могут не добраться до США

Громкая политическая договоренность американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива столкнулась с суровой реальностью. Суда с грузом, подпадающим под санкции, вынуждены резко менять свои маршруты прямо посреди океана.

Почему топливо может не дойти до США

Два из первых танкеров, которые должны были спасти ситуацию, уже отказались заходить в порты США и больше не указывают американское атлантическое побережье в качестве пункта назначения, пишет Financial Times.

Танкер Talisman, находящийся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, зашел в Средиземное море и оказался у побережья Алжира;

судно Leruo, принадлежащее гонконгской компании и ходящее под флагом Сьерра-Леоне, изменило пункт назначения на Бразилию. Оно находится под наказаниями Великобритании, ЕС и Канады.

Еще один греческий танкер "Agioi Fanendes" с российским дизелем пока продолжает движение в направлении США. Однако он передает сигнал "по приказу", то есть пока не имеет подтвержденного порта разгрузки.

Несколько судов уже не гарантируют, что доберутся до американских портов,

– отмечают журналисты издания.

Вместе с тем в США по-прежнему направляется судно Beast, которое находится под санкциями и принадлежит сейшельской компании. 27 октября оно загрузило дизельное топливо в российском порту Приморск и передает сигнал "Атлантика".

Впрочем, аналитик компании Kpler Мэтт Смит считает, что судно, которое еще идет в Соединенные Штаты, также может развернуться из-за санкционных рисков.

Как нарастают проблемы с топливом в США

Сопротивление американских политиков скандальной договоренности Трампа с Путиным затрудняет реализацию "дизельного" соглашения.

Сопротивление стремительно растет как в Вашингтоне, так и на уровне отдельных штатов. Демократы и часть республиканцев требуют немедленно отменить соглашение, называя его незаконным.

А пока политики спорят, внутренние запасы дизельного топлива в США впервые за более чем 20 лет упали ниже критической отметки в 100 миллионов баррелей, что отразилось на ценах:

Фьючерсы на дизельное топливо подорожали более чем на 60%;

На американских заправках топливо стоит 6,27 доллара за галлон – это близко к рекордному уровню, зафиксированному в сентябре.

Это создает угрозу для грузовых перевозок, промышленности и аграрного сектора, что может привести к скачку цен на товары в супермаркетах.

Небольшой объем грузов и их вероятное перенаправление демонстрируют, насколько сложно вернуть Россию в более широкие торговые потоки,

– подчеркнул генеральный директор компании TORM Якоб Мельдгаард.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выступила однако против разгрузки российского дизельного топлива в американских портах и пригрозила операторам терминалов санкциями. Штат имеет стратегическое значение для топливного рынка США, ведь там расположена значительная часть инфраструктуры одного из крупнейших центров импорта и распределения нефтепродуктов на восточном побережье.