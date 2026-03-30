Украина обсудила с Грецией увеличение поставок СПГ: про что договорились
- Нафтогаз обсудил с греческой делегацией увеличение поставок сжиженного природного газа через греческие порты и "Вертикальный коридор".
- Стороны также обсудили финансирование восстановления украинской инфраструктуры и другие совместные проекты.
Нафтогаз обсудил с греческой делегацией увеличение поставок сжиженного природного газа в Украину. Речь идет об использовании греческих портов и "Вертикального коридора".
Также стороны обсудили восстановление и модернизацию украинской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Что обсудили делегации?
Сергей Корецкий рассказал, что состоялась встреча, в частности, с заместителем министра иностранных дел Греции Гари Теохарисом, послом Греции в Украине Пантелисом Александросом Димитракопулосом и руководителями греческих компаний.
Стороны обсудили расширение сотрудничества по поставкам СПГ в Украину через греческие порты. Для этого используют "Вертикальный газовый коридор", отметил Корецкий.
Особое внимание уделили возможностям увеличения объемов поставок газа – как для Украины, так и для Восточноевропейского региона через греческие порты,
– добавил председатель правления Нафтогаза.
Также делегации Украины и Греции обсудили возможности донорского или грантового финансирования для реализации помощи украинской инфраструктуре.
Кроме того, добавил Корецкий, стороны рассмотрели поставки дизельного топлива, использование греческого флота и другие совместные проекты. Корецкий поблагодарил коллег, в частности, за реализацию проектов, которые были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в ноябре 2025 года.
Импорт газа в Украину: последние заявления
Ранее Нафтогаз сообщал, что подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Atlantic See LNG Trade до 2050 года. Оно предусматривает стабильных поставок СПГ в Украину и интеграции инфраструктуры в логистику СПГ в Европу.
Украина планирует получить первую партию американского СПГ в марте 2026 года через "Вертикальный коридор" между Украиной и Грецией.
В то же время в Венгрии ограничили поставки газа в Украину, ведь не позволили оператору своей газотранспортной системы проводить аукционы на доставку газа в третьем квартале 2026 года.