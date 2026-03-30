Украина обсудила с Грецией увеличение поставок СПГ: про что договорились

Нафтогаз обсудил с греческой делегацией увеличение поставок сжиженного природного газа в Украину. Речь идет об использовании греческих портов и "Вертикального коридора".

Также стороны обсудили восстановление и модернизацию украинской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Что обсудили делегации?

Сергей Корецкий рассказал, что состоялась встреча, в частности, с заместителем министра иностранных дел Греции Гари Теохарисом, послом Греции в Украине Пантелисом Александросом Димитракопулосом и руководителями греческих компаний.

Стороны обсудили расширение сотрудничества по поставкам СПГ в Украину через греческие порты. Для этого используют "Вертикальный газовый коридор", отметил Корецкий.

Особое внимание уделили возможностям увеличения объемов поставок газа – как для Украины, так и для Восточноевропейского региона через греческие порты,

– добавил председатель правления Нафтогаза.

Также делегации Украины и Греции обсудили возможности донорского или грантового финансирования для реализации помощи украинской инфраструктуре.

Кроме того, добавил Корецкий, стороны рассмотрели поставки дизельного топлива, использование греческого флота и другие совместные проекты. Корецкий поблагодарил коллег, в частности, за реализацию проектов, которые были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в ноябре 2025 года.

