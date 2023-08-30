Россия получает миллиарды долларов от продажи газа в ЕС: кто финансирует войну в Украине
Источник:Financial Times
Нынешний объем импортированного сжиженного природного газа из России в ЕС бьет все рекорды. Несмотря на большое количество санкций, Кремль продолжает получать средства от торговли.
Импорт газа из России
За первые 7 месяца 2023 года Бельгия и Испания стали одними из самых крупных покупателей природного газа в России. Лидером среди импортеров сырья является Китай.
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Количество импортированного сжиженного газа в ЕС выросло на 40%, если сравнивать показатель с этим же периодом в 2021 году.Заметьте! Этот показатель прямо указывает на то, что с началом полномасштабного вторжения некоторые государства начали активно закупать сжиженный газ у России. От российских ресурсов зависит множество стран. Раньше импорт был меньше, поскольку рисков в этих поставках не предполагалось. В настоящее время ЕС активно пополняют резервы.
В Global Witness утверждают, что Кремль получил 5,29 миллиарда евро из-за импорта сжиженного газа в ЕС.
Свое недовольство политикой санкций выразил старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант – сообщает 24 Канал.
Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа лишь для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом.
– замечает Норонья-Гант.
Как он утверждает, в большинстве, сырье переправляется через компанию "Ямал СПГ" - контрольный пакет акций, которой принадлежит российскому предприятию "Новатек". Интересно, что второй совладелец этого поставщика – это китайский государственный фонд.
Создается ситуация, когда при усилении санкций, ЕС параллельно увеличивают импорт сырья из России и тем самым дают ей зарабатывать.Обратите внимание! Бельгия импортирует такое количество сырья благодаря хорошо развитой системе портовых предприятий. Испанская компания Naturgy и французская Total также постоянно закупают российский сжиженный газ.