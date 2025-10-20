Евросоюз готовится отказаться от российского газа и может сделать это 20 октября. Однако некоторые страны все же выступают против.

На каком этапе отказ ЕС от российского газа?

Министры энергетики ЕС хотят согласовать общую позицию относительно планов запрета всех поставок газа из России до конца 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

20 октября в Люксембурге состоится встреча официальных лиц, чтобы согласовать свою позицию относительно закона по запрету поставок газа из России по краткосрочным контрактам до середины июня. Исключение могут сделать для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на долгосрочные соглашения наступит через 18 месяцев.

Европа пытается всячески ускорить принятие этого решения, потому что находится под давлением США. Штаты в свою очередь стремятся к развитию энергетических связей с Москвой и импорта больше американского СПГ. В совместном заявлении по торговле между ЕС и США было заявлено об обещании заключить энергетические соглашения на сумму 750 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

Запрет ЕС требует поддержки квалифицированного большинства государств-членов, поэтому он все равно должен быть принят, даже если некоторые страны будут выступать против этого плана, –

пишут в издании.

Кто выступает против запрета на импорт газа?

Венгрия неожиданно не возражала против запрета на российских газ, однако две другие страны ЕС выступили против, сообщает 24 Канал со ссылкой на EUobserver.

Основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций пока остаются,0:

Вена настаивает на включении в документ пункта о размораживании российских активов на 2 миллиарда евро, чтобы передать Raiffeisen Bank International;

Братислава выступает против введения новых ограничений, потому что "политика ЕС наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности".

Испания отметила, что ЕС необходима лучшая координация между планами отказа от ископаемого топлива и санкционной политикой в отношении России. Однако это заявление не имело характера вето и не содержало конкретных предложений.

Что известно об импорте российских энергоносителей в ЕС?