Євросоюз готується відмовитися від російського газу і може зробити це 20 жовтня. Проте деякі країни все ж виступають проти.

На якому етапі відмова ЄС від російського газу?

Міністри енергетики ЄС хочуть узгодити спільну позицію щодо планів заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

20 жовтня у Люксембурзі відбудеться зустріч офіційних осіб, щоб узгодити свою позицію щодо закону із заборони поставок газу з Росії за короткостроковими контрактами до середини червня. Виняток можуть зробити для країн, що не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові угоди настане через 18 місяців.

Європа намагається всіляко пришвидшити ухвалення цього рішення, бо перебуває під тиском США. Штати в свою чергу прагнуть розвитку енергетичних зв'язків з Москвою та імпорту більше американського СПГ. У спільній заяві щодо торгівлі між ЄС та США було заявлено про обіцянку укласти енергетичні угоди на суму 750 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Заборона ЄС вимагає підтримки кваліфікованої більшості держав-членів, тому вона все одно має бути прийнята, навіть якщо деякі країни виступатимуть проти цього плану, –

пишуть у виданні.

Хто виступає проти заборони на імпорт газу?

Угорщина неочікувано не заперечувала проти заборони на російських газ, проте дві інші країни ЄС виступили проти, повідомляє 24 Канал з посиланням на EUobserver.

Основними перешкодами для узгодження 19-го пакету санкцій наразі залишаються ,0:

Відень наполягає на включенні до документа пункту про розморожування російських активів на 2 мільярди євро, щоб передати Raiffeisen Bank International;

Братислава виступає проти запровадження нових обмежень, бо "політика ЄС завдає шкоди словацькій автомобільній промисловості".

Іспанія зазначила, що ЄС необхідна краща координація між планами відмови від копалин палива та санкційною політикою щодо Росії. Однак ця заява не мала характеру вето та не містила конкретних пропозицій.

Що відомо про імпорт російських енергоносіїв до ЄС?