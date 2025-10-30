Украина возобновляет импорт газа из Греции: три компании уже бронируют мощности

Украина увеличит мощности по импорту природного газа. Трансбалканский маршрут из Греции в Украину снова заработает в ноябре.

Сколько импорта газа забронировано?

Поставки через Балканы возобновят после двух месяцев перерыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro Consulting.

Сейчас, по данным издания, уже 3 компании забронировали мощности для поставок газа в Украину Трансбалканским маршрутом в ноябре:

греческая DEPA Commercial;

дочерняя компания ДТЭК D.Trading;

и швейцарская Axpo Trading.

Общий объем забронированных мощностей составляет 0,6 миллиона кубометров в сутки.

Важно! В общем операторы газотранспортной системы Молдовы, Румынии, Болгарии, Греции и Украины предлагали к бронированию почти 1,9 миллиона кубометров в сутки мощностей в ноябре.

Почему маршрут не работал?

До этого Трансбалканский маршрут не работал 2 месяца – в сентябре и октябре компании не бронировали мощности по этому направлению.

Импорт газа прекратился в сентябре 2025 года из-за высоких тарифов, а также из-за отсутствия долгосрочных гарантий доступа к его мощностям.

Впрочем, по оценкам издания, за июль – август, пока маршрут не остановился, в Украину было доставлено 18 миллионов кубометров природного газа.

Восстановить использование мощностей Трансбалканского коридора в ноябре удастся благодаря снижению тарифов операторами ГТС Молдовы и Румынии.

На днях Молдова продлила льготы на транзит газа в Украину через до апреля 2026 года, пишет ANRE.

Они предусматривают применение 50% скидки на тарифы на транспортировку.

Аналогичное решение приняла и Румыния.

Стоит знать! Интерес к транзиту газа через Балканы объясняется также потребностью Украины в увеличении поставок топлива к зиме после российских атак, которые разрушили внутреннюю добычу газа.

