Украина возобновляет импорт газа из Греции: три компании уже бронируют мощности
- Украина возобновляет импорт газа из Греции через Трансбалканский маршрут в ноябре после двух месяцев перерыва.
- Три компании, включая DEPA Commercial, D.Trading и Axpo Trading, забронировали 0,6 миллиона кубометров в сутки для поставок газа в Украину.
Украина увеличит мощности по импорту природного газа. Трансбалканский маршрут из Греции в Украину снова заработает в ноябре.
Сколько импорта газа забронировано?
Поставки через Балканы возобновят после двух месяцев перерыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro Consulting.
Сейчас, по данным издания, уже 3 компании забронировали мощности для поставок газа в Украину Трансбалканским маршрутом в ноябре:
- греческая DEPA Commercial;
- дочерняя компания ДТЭК D.Trading;
- и швейцарская Axpo Trading.
Общий объем забронированных мощностей составляет 0,6 миллиона кубометров в сутки.
Важно! В общем операторы газотранспортной системы Молдовы, Румынии, Болгарии, Греции и Украины предлагали к бронированию почти 1,9 миллиона кубометров в сутки мощностей в ноябре.
Почему маршрут не работал?
До этого Трансбалканский маршрут не работал 2 месяца – в сентябре и октябре компании не бронировали мощности по этому направлению.
- Импорт газа прекратился в сентябре 2025 года из-за высоких тарифов, а также из-за отсутствия долгосрочных гарантий доступа к его мощностям.
- Впрочем, по оценкам издания, за июль – август, пока маршрут не остановился, в Украину было доставлено 18 миллионов кубометров природного газа.
Восстановить использование мощностей Трансбалканского коридора в ноябре удастся благодаря снижению тарифов операторами ГТС Молдовы и Румынии.
- На днях Молдова продлила льготы на транзит газа в Украину через до апреля 2026 года, пишет ANRE.
- Они предусматривают применение 50% скидки на тарифы на транспортировку.
- Аналогичное решение приняла и Румыния.
Стоит знать! Интерес к транзиту газа через Балканы объясняется также потребностью Украины в увеличении поставок топлива к зиме после российских атак, которые разрушили внутреннюю добычу газа.
Импорт газа в Украину: что известно?
Украина накопила 13,2 миллиарда кубометров газа, однако из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру этого запаса может оказаться недостаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
Правительство активно работает над привлечением дополнительных ресурсов для закупки газа. Речь идет об около 2 миллиардах евро, которые планируют получить за счет внутренних резервов, международной помощи и грантов от партнеров, в частности Норвегии и Германии.
Также Украина ведет переговоры с Европейским Союзом, США и Канадой по финансированию будущих импортных закупок.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обеспечено примерно 70% необходимого объема финансирования и поручил правительству найти остальные, чтобы гарантировать полное покрытие потребностей в импорте газа на зиму.