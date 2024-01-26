Украина может прекратить импорт газа и начать экспортировать электроэнергию, – Галущенко

Украинская энергетическая отрасль демонстрирует тенденцию к росту. Более того, есть реальный потенциал для увеличения производства. Об этом рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Может ли Украина обеспечить себя газом

Поэтому, по словам Министра, Украина близка к обеспечению себя собственным газом уже в 2024 году. В то же время Галущенко отметил, что при этом страна может восстановить значительный экспорт электроэнергии уже этой весной благодаря снижению потребления.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы близки к этому. Реально выйти на нулевой газовый баланс уже в этом году.

В прошлом месяце компания "Нафтогаз" заявила, что ожидает увеличения добычи природного газа на 7% в 2023 году, с таким же прогнозом на 2024 год.

Каким было потребление газа в 2023 году

Украина не покупает газ у России с 2015 года, а импортирует из европейских стран и наращивает собственную добычу.

По словам Галущенко, в 2023 году потребление газа упало примерно до 19 миллиардов кубометров. В то же время пока не указывается, сколько газа она добыла в 2023 году. По прогнозам добыча должна была достичь около 19,1 миллиарда кубометров по сравнению с 18,5 миллиарда кубометров в 2022 году.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика.

Также министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов уже этим летом или осенью.

В 2021 году Украина потребила около 27 миллиардов кубометров газа, что сделало ее одним из крупнейших потребителей топлива в Европе до полномасштабной войны с Россией.