Россия получила от стран ЕС более 200 миллиардов евро за топливо: когда импорт полностью прекратят

С начала полномасштабного вторжения Россия получала деньги за топливо. Теперь ЕС стремится разорвать связи с ней в области ядерной энергетики.

Когда прекратят импорт топлива из России

Евросоюз постепенно внедряет план для отказа от угля, нефти и газа из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Импорт газа должны остановить до 2027 года, однако есть задержка с планами по решению меньшей, но более сложной проблемы – зависимости блока от российских ядерных технологий.

В общем планируют, что Брюссель объявит о мерах для полного прекращения импорта ископаемого топлива из России в ЕС впродолжение 16-22 июня.

По данным аналитического центра Bruegel, в 2024 году Россия получила 22 миллиарда евро, 700 миллионов из которых – за ядерное топливо. Также известно, что блок ЕС зависит от России примерно на 20-25%, когда речь идет о природном, переработанный и обогащенный уран.

По словам представителей блока, Еврокомиссия хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта до 2030-х годов. Однако для развития внутренней цепи поставок ядерного топлива необходим 241 миллиард евро инвестиций.

План ЕС по отказу от российской нефти и газа

В 2024 году ЕС наблюдал оживление импорта российского газа, поэтому Еврокомиссия представила дорожную карту для отказа от российских энергоносителей.

Дорожная карта будет предусматривать постепенное изъятие российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС скоординированным и безопасным способом. Планируют, что страны ЕС до конца 2025 года подготовят национальные планы, в которых определят, как они будут способствовать прекращению импорта российских энергоносителей.

Вместе с тем будут работать над тем, чтобы быстрее перейти на "зеленую" энергетику и наладить поставки из разных стран. В блоке хотят не зависеть от одной страны и не допустить перебоев или скачков цен.

Прекратить импорт российского газа планируют до конца 2027 года путем повышения прозрачности, мониторинга и отслеживания российского газа на рынках ЕС. До конца 2025 года запретят новые контракты с поставщиками российского газа, так же как и спотовые соглашения.