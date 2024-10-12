Турция ввела пошлины на импорт стальной продукции из России

Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт определенной стальной продукции сразу четырех стран. Среди их перечня оказалась и Россия.

Туда также попали Китай, Индия и Япония. Об этом пишет издание Daily Sabah.

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Турция ввела пошлины на стальную продукцию из России

Генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яян заявил, что страна ввела пошлины на импорт определенной стальной продукции из России, Китая, Индии и Японии. Они касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции приблизительной стоимостью от 2 до 2,2 миллиарда долларов США.

Как говорится в объявлении, вышеупомянутые пошлины колеблются от 6,10% до 43,31% от стоимости, страхования и фрахта, что является шагом, призванным предотвратить недобросовестную конкуренцию после обращений отечественных производителей.

Таким образом расследование в отношении импорта горячекатаной стали, проведенное после обращения турецких производителей, показало, что вероятный демпинг угрожал национальному производству.

Согласно принятому решению, пошлины на импорт колеблются: