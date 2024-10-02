Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достижение мира в Украине возможно только дипломатическими средствами. по его словам, иначе это просто нереально, однако он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Украина имеет право на защиту

Соответствующее заявление Эрдоган сделал 1 октября на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они встретились в Анкаре по случаю 100-летия налаживания двусторонних дипломатических отношений.

Во время переговоров стороны еще раз засвидетельствовали поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. По словам Эрдогана, он выразил Стуббу свое мнение, что прекращение разрушений в Украине как можно быстрее и достижения справедливого и окончательного решения возможны только с помощью дипломатии.

В то же время Стубб также отметил важность целостности и суверенитета Украины.

Мы считаем, что Украина имеет право защищать себя, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Владимира Зеленского, который состоит из десяти пунктов,

– сказал он.

Кроме этого, Стубб объяснил, что это хорошая основа для начала переговоров.

Турция является одной из немногих стран, которая может вести переговоры и с Киевом, и с Москвой.