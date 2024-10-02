30 октября началась ограниченная наземная операция Израиля в Ливане, призванная нивелировать угрозу обстрелов со стороны Хезболлы. Эрдоган обвинил Тель-Авив в попытке расширить конфликт, привлекая к нему другие страны региона.

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Записались в следующие жертвы

Президент Турции назвал Израиль "бандой убийц, которая питается кровью и разжирела от оккупации". Кроме того, политик сказал, что после Палестины и Ливана Тель-Авив намерен осуществить агрессию против Турции.

Эрдоган подчеркнул готовность страны противостоять мнимым угрозам.

Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане: "Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожими на прошлые оккупации".

К слову. Эрдоган ранее сам угрожал Израилю вторжением на фоне обострения ситуации в Газе.