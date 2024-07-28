Недавно Израиль нанёс удар по школе в Газе, которую боевики якобы использовали как военную базу. Погибло более 30 человек и более 100 ранены. В то же время расследователи заявляют, что среди жертв были гражданские, в частности женщины и дети.

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Эрдоган допустил введение турецких войск в Израиль

Эрдоган высказался в защиту Палестины 28 июля во время партийного собрания в Риге. Он заявил, что Турция может войти в Израиль, так же, как это сделала в Карабахе и Ливии.

Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не смог сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Нет ничего, чего нельзя было бы сделать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги,

– заявил Эрдоган.

Справка: В 2020 году турецкие войска вмешались в гражданскую войну в Ливии. В декабре 2023 года турецкий парламент одобрил продление дислокации своих вооруженных сил в Ливии еще на два года, начиная со 2 января 2024 года. В том же 2020 году Анкара одобрила отправку своих миротворческих войск в Азербайджан, когда в разгаре был конфликт в Нагорном Карабахе.

К слову, 27 июля "Хезболла" нанесла ракетный удар по стадиону на Голанских высотах. Погибли 12 детей. Израиль пообещал "ответ". В США обеспокоены ростом угрозы полномасштабной войны между Ливаном и Израилем.