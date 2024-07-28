Нещодавно Ізраїль завдав удар по школі в Газі, яку бойовики начебто використовували як вйськову базу. Загинуло понад 30 людей та понад 100 поранено. Водночас розслідувачі заявляють, що серед жертв були цивільні, зокрема жінки та діти.

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Ердоган допустив введення турецьких військ в Ізраїль

Ердоган висловився на захист Палестини 28 липня під час партійних зборів у Різе. Він заявив, що Туреччина може увійти в Ізраїль, так само, як зробила це в Карабаху та Лівії.

Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити це з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, ми увійшли в Лівію, ми зробимо те саме з ними. Немає нічого, чого не можна було б зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб мати можливість зробити ці кроки,

– заявив Ердоган.

Довідка: У 2020 турецькі війська втрутилися у громадянську війну в Лівії. У грудні 2023 року турецький парламент схвалив продовження дислокації своїх збройних сил у Лівії ще на два роки, починаючи з 2 січня 2024 року. Того ж таки 2020 року Анкара схвалила відправку своїх миротворчих військ в Азербайджан, коли у розпалі був конфлікт в Нагірному Карабасі.

До слова, 27 липня "Хезболла" завдала ракетного удару по стадіону на Голанських висотах. Загинуло 12 дітей. Ізраїль пообіцяв "відповідь". У США стурбовані зростанням загрози повномасштабної війни між Ліваном та Ізраїлем.