Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, зауваживши, що Хезболла – небезпечне угруповання. Але є нюанси.

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Чим загрозлива Хезболла

Як наголосив Зайден, Хезболла має запас балістичних ракет та дронів різних типів, які вони здатні запускати по Ізраїлю. Тому насамперед це угрупування є загрозливим для цивільних.

Крім того, бойовики Хезболли мають бойовий досвід. Вони воювали на боці Башара Асада у громадянській війні в Сирії. Але й ЦАХАЛ теж здобули досвід у боротьбі проти ХАМАС у Газі.

Для Хезболли зараз ЦАХАЛ – складніший ворог, ніж це було рік тому. Вони це добре розуміють. Це одна з причин, чому вони не хочуть нарощувати ескалацію цієї війни. Вони не хочуть, аби повітряні сили ЦАХАЛ били по південному Лівану, частині Бейрута тощо,

– сказав політолог.

27 липня ліванська Хезболла завдала ракетного удару по Ізраїлю. Відомо, що один з прильотів стався по футбольному полю. Там загинуло щонайменше 12 людей. Усі вони – діти віком від 10 до 20 років. 28 липня авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах Хезболли в Лівані у відповідь.