30 жовтня розпочалася обмежена наземна операція Ізраїлю у Лівані, покликана нівелювати загрозу обстрілів з боку Хезболли. Ердоган звинуватив Тель-Авів у спробі розширити конфлікт, залучивши до нього інші країни регіону.

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Президент Туреччини назвав Ізраїль "бандою вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації". Крім того, політик сказав, що після Палестини та Лівану Тель-Авів має намір здійснити агресію проти Туреччини.

Ердоган наголосив на готовності країни протистояти уявним загрозам.

Він також попередив Ізраїль про наслідки можливої ​​наземної операції в Лівані: "Я дуже чітко попереджаю Ізраїль: наслідки сухопутної операції в Лівані не будуть схожими на минулі окупації".

До слова. Ердоган раніше сам погрожував Ізраїлю вторгненням на тлі загострення ситуації у Газі.