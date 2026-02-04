Украина получит больше газа из США: импорт пойдет по новому маршруту
- Украина начнет импорт природного газа из США через новый маршрут с марта 2026 года.
- Газ будет поставляться из США в СПГ-терминал в Греции, а дальше через Болгарию, Румынию и Молдову в украинские хранилища.
Импорт газа в Украину увеличится в 2026 году. В марте начнутся поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) по новому соглашению.
Как будет происходить импорт газа?
Поставки будут происходить по новому стратегическому маршруту, что соединит греческий терминал с украинской ГТС, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Греческий энергетический консорциум Atlantic – SEE LNG Trade S.A. официально подтвердил заключение первого коммерческого контракта с НАК "Нафтогаз Украины". Он предусматривает поставки СПГ из Соединенных Штатов в страну с марта 2026 года.
Газ будет поступать из США в СПГ-терминал в греческом городе Ревитусс.
Далее голубое топливо будет направляться через сеть трубопроводов в украинский "Нафтогаз" четырьмя странами:
- Грецией;
- Болгарией;
- Румынией;
- и Молдовой.
После этого газ будет попадать в украинские газовые хранилища.
В посольстве США в Киеве назвали это сотрудничество выгодным для обеих стран.
Взаимовыгодное сотрудничество для Украины и Америки, что провозглашает новый маршрут для замещения российского газа в Европе и демонстрирует, как американский бизнес поддерживает энергетическую безопасность Украины,
– отметили в посольстве.
Заметьте! Греция настолько заинтересована в этом сотрудничестве, что уже зарезервировала для себя импорт 700 миллионов кубометров американского СПГ ежегодно, начиная с 2030 года.
Что известно о соглашении Нафтогаза и греческой компании?
Нафтогаз подписал соглашение о поставках газа с греческой ATLANTIC-SEE в ноябре 2025 года. О соглашении с Грецией сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.
Это соглашение должно компенсировать потери в украинской добыче, вызванные российскими атаками.
- По условиям контракта, максимальный объем импорта может достигать 1 миллиона мегаватт-часов, то есть около 100 миллионов кубометров;
- Поставки будут зависеть от пропускной способности газотранспортных систем стран, обеспечивающих транзит топлива.
С этим соглашением Вертикальный коридор станет реальностью и откроет путь, который не только укрепит энергетическую безопасность Европы, но и принесет значительные выгоды греческой экономике,
– отметил гендиректор Atlantic See LNG Trade Александрос Эксархос.
Стоит знать! Вертикальный коридор – это путь поставки газа, который использует мощности бывшего Трансбалканского газопровода. Ранее он поставлял российский газ на Балканы.
Как еще Украина импортирует газ?
Оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" договорились о постепенном увеличении объемов импорта природного газа с польского направления. Расширение поставок стартует уже в начале февраля 2026 года.
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, до конца апреля пропускная способность этого маршрута возрастет с 15,3 до 18,4 миллиона кубометров газа в сутки. Это позволит Украине существенно нарастить возможности для закачки ресурса с европейского рынка.
Польское направление остается одним из ключевых для диверсификации поставок, ведь открывает доступ к газу из разных источников. В течение 2025 года через Польшу в Украину поступило 2,1 миллиарда кубометров газа, что составляет более 30% общего импорта.