Украина получит больше газа из США: импорт пойдет по новому маршруту

Импорт газа в Украину увеличится в 2026 году. В марте начнутся поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) по новому соглашению.

Как будет происходить импорт газа?

Поставки будут происходить по новому стратегическому маршруту, что соединит греческий терминал с украинской ГТС, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Венгрия пошла в суд: в ЕС ответили, отложат ли запрет на российский газ

Греческий энергетический консорциум Atlantic – SEE LNG Trade S.A. официально подтвердил заключение первого коммерческого контракта с НАК "Нафтогаз Украины". Он предусматривает поставки СПГ из Соединенных Штатов в страну с марта 2026 года.

Газ будет поступать из США в СПГ-терминал в греческом городе Ревитусс.

Далее голубое топливо будет направляться через сеть трубопроводов в украинский "Нафтогаз" четырьмя странами:

Грецией;

Болгарией;

Румынией;

и Молдовой.

После этого газ будет попадать в украинские газовые хранилища.

В посольстве США в Киеве назвали это сотрудничество выгодным для обеих стран.

Взаимовыгодное сотрудничество для Украины и Америки, что провозглашает новый маршрут для замещения российского газа в Европе и демонстрирует, как американский бизнес поддерживает энергетическую безопасность Украины,

– отметили в посольстве.

Заметьте! Греция настолько заинтересована в этом сотрудничестве, что уже зарезервировала для себя импорт 700 миллионов кубометров американского СПГ ежегодно, начиная с 2030 года.

Что известно о соглашении Нафтогаза и греческой компании?

Нафтогаз подписал соглашение о поставках газа с греческой ATLANTIC-SEE в ноябре 2025 года. О соглашении с Грецией сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Это соглашение должно компенсировать потери в украинской добыче, вызванные российскими атаками.

По условиям контракта, максимальный объем импорта может достигать 1 миллиона мегаватт-часов, то есть около 100 миллионов кубометров;

Поставки будут зависеть от пропускной способности газотранспортных систем стран, обеспечивающих транзит топлива.

С этим соглашением Вертикальный коридор станет реальностью и откроет путь, который не только укрепит энергетическую безопасность Европы, но и принесет значительные выгоды греческой экономике,

– отметил гендиректор Atlantic See LNG Trade Александрос Эксархос.

Стоит знать! Вертикальный коридор – это путь поставки газа, который использует мощности бывшего Трансбалканского газопровода. Ранее он поставлял российский газ на Балканы.

Как еще Украина импортирует газ?