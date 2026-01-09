Крупнейший покупатель Индии нашел другую нефть вместо российской

Индийская Reliance Industries, которая с начала войны была одним из крупнейших покупателей российской нефти, готова сменить главного поставщика. В компании рассматривают возможность покупки венесуэльского сырья.

Когда компания перейдет на нефть из Венесуэлы?

На такой шаг оператор крупнейшего в мире НПЗ пойдет, если продажа нефти из Венесуэлы позволят для покупателей за пределами США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы ожидаем уточнения относительно доступа к венесуэльской нефти для неамериканских покупателей и рассмотрим возможность ее покупки согласно действующим правилам,

– отметили в компании.

Reliance прекратила покупать венесуэльскую нефть в марте 2025 года, после того, как президент США Дональд Трамп объявил 25% тарифы для стран, которые продолжат закупку этого сырья.

Последняя партия нефти из Венесуэлы поступила в Reliance в мае прошлого года.

Однако два НПЗ компании в штате Гуджарат, имеющих мощность до 1,4 миллиона баррелей в сутки, могут перерабатывать тяжелые сорта венесуэльской нефти, которые, в частности, еще и дешевле.

Если венесуэльские баррели вернутся на мировые рынки, они, вероятно, будут поставляться со скидкой. Это улучшит возможности выбора сырья и экономику для совместных НПЗ, даже если объемы будут оставаться ограниченными,

– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритола.

Обратите внимание! По информации издания, индийские государственные нефтяные компании Indian Oil Corp (IOC) и Hindustan Petroleum Corp (HPCL) тоже рассмотрят возможность закупки венесуэльской нефти.

Как это скажется на торговле с Россией?

Аналитики указывают, что нефть из Венесуэлы может стать "политически приемлемым" способом диверсификации поставок для Индии вместо российского сырья.

Сейчас западные страны давят на Индию, требуя ограничить импорт российской нефти, поскольку доходы от ее продажи финансируют войну в Украине.

США еще в прошлом году удвоили тарифы на индийские товары до 50%, мотивируя это масштабными закупками российского сырья.

На днях же сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп дал "зеленый свет" новому законопроекту, который предусматривает санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией.

К слову, недавно Reliance уже заявила, что не будет принимать российскую нефть в январе, опровергнув сообщение Bloomberg о продолжении закупок у Москвы.

Мы уже видим, что Reliance сократила потребление российской нефти. Это свидетельствует о том, что нефтепереработчики готовы и способны адаптироваться, когда растут риски или угрозы для торговли,

– добавили аналитики.

Стоит знать! Ранее "Роснефть" по долгосрочному соглашению поставляла Reliance до 500 тысяч баррелей нефти в сутки.

