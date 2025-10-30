Почти в 20 раз: Украина увеличила импорт природного газа

Импорт природного газа в Украину за первое полугодие 2025 года вырос. Он увеличился в 19,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Что известно об украинском импорте газа?

Страна приобрела 2,30 миллиардов кубометров газа на сумму 1,17 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на DiXi Group.

В то же время в 2024 году объем импорта составлял лишь 0,12 миллиарда кубометров на 36,41 миллиона долларов.

Как пояснили в тексте, резкий рост объемов закупок газа связано с ситуативными решениями правительства в ответ на неблагоприятные внешние факторы, прежде всего российские атаки на газовую инфраструктуру.

Если в начале 2024 года ожидалось, что собственная добыча обеспечит внутреннее потребление, то в 2025 году из-за опустошения подземных газовых хранилищ, повреждения инфраструктуры и обусловленное этим снижение добычи возникла потребность в наращивании импортных поставок для покрытия внутреннего спроса,

– говорится в материале.

Больше всего приобретено:

в Швейцарии 1,28 миллиарда кубометров или 55,4% от общего объема; Германии – 0,28 миллиарда кубометров (12,2%); Польши – 0,21 миллиарда кубометров (9,0%).

Обратите внимание! Другие 11 стран обеспечили совокупно 23,4% импортируемого ресурса.

Кроме того, возобновились поставки из Германии, Люксембурга, Великобритании, Нидерландов и Франции. Например, из Люксембурга Украина последний раз импортировала природный газ еще в 2019 году.

Средняя цена импортируемого газа выросла на 66,6% в долларовом эквиваленте – с 305 долларов до 508 долларов за тысячу кубометров. В частности самый дорогой ресурс поступал из Словакии (711 долларов), самый дешевый – из Нидерландов (406 долларов).

В первом полугодии 2025 года газ импортировался из 14 стран, что на 5 больше чем в аналогичном периоде 2024 года,

– отмечают в DiXi Group.

Обратите внимание! Приведенные данные могут не отражать весь объем газа, ведь часть газа может поступать в Украину и храниться в подземных хранилищах в режиме таможенного склада без таможенного оформления.

Что еще известно об импорте газа?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирование для импорта газа. Об этом он сообщил в соцсетях.

Сейчас уже есть 70%, и понимание как аккумулировать необходимую сумму. Министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию наших договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.

Что говорят СМИ о ситуации с газом?